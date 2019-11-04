Son Dakika Haberleri: Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor
Son Dakika Güncel Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

6 saat önce

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek, kaldırılması istenen kafe ve konutların olduğu 16 projede yıkım çalışmalarına başlandı.

Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor, System.String[]

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'ndeki dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek, kaldırılması istenen kafe ve konutların olduğu 16 projede yıkım çalışmalarına başlandı.

Kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Gökova Körfezi'nde 35'e yakın motel, pansiyon, market, restoran ve kafenin bulunduğu dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ise imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 16 projenin yıkım işlemine bugün başlandı. Çevre ve Şehircilik Muğla Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde öğle saatlerinde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki plaja sahip Akbük Koyu'ndaki yıkım çalışmalarında zorluk yaşanmazken, çalışmaların 2 gün süreceği öğrenildi.Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, 'İmar Barışı'na aykırı yapı sayısında Muğla, ilk sırada yer aldı. Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'de toplam 1351 yapının yıkılacağı kaydedildi.


Gökova, Muğla, Akbük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:43 Kaynak: DHA
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