Akçakale'de şehit olan Muhammed bebek ve Cihan Güneş için tören

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş için tören düzenlendi.

Omar ve Güneş'in Türk bayrağına sarılı tabutları, törenin düzenleneceği Şanlıurfa Valiliği bahçesine getirildi.

Törene, şehidin yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan, Ahmet Akay ile Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Güneş'in öz geçmişi okundu, dua edildi.

Muhammed Omar'ın annesi Fatina Hadbe, babası Muhammed Hani ve kardeşleri, tören öncesi tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Cihan Güneş'in babası Süleyman Güneş de oğlunun tabutuna sarılarak, ağladı.

Vali Abdullah Erin, yaptığı konuşmada, şehitlerin ebediyete uğurlanması için bir araya gelindiğini belirterek, "İnancımız gereği Peygamberimiz'e komşuluk olarak tabir ettiğimiz ve bir insanoğlunun erişebileceği en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesini ve madalyasını hem göğsüne hem de ailesinin göğsüne ilelebet asan şehitlerimizi cennete, Peygamberimiz'in komşuluğuna uğurlayacağız." dedi.

YPG/PKK terör örgütünün sivilleri hedef alan saldırılarında Şanlıurfa'da 4 kişinin şehit düştüğünü, 50'ye yakın da yaralı olduğunu aktaran Erin, şöyle devam etti:

"Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Suriye'nin kuzeyinde uzunca bir süredir oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna, milletin bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon başlatıldı. Bu operasyonun amacı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini hedef alan bu terör koridorunu parçalamak, yırtıp bir tarafa atmaktır. Öbür taraftan da bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Bir süredir Suriye'nin kuzeyindeki Suriyeli vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin üzerinde çökmüş olan terör örgütlerinin bu zulmüne nihayet vermektir."

"Milletimiz TSK'nın yanındadır"

Erin, bölgenin terörden arındırılmasının ardından Suriyelilerin güvenli bölgelere dönmesinin amaçlandığını aktararak, "Milletimiz 7'sinden 70'ine bütün unsurlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, buralarda görev alan personelimiz ve milletimizin bütün fertleri, TSK'nın zaferlerle dolu tarihine yenisini eklemek için dua ederken, öbür taraftan da üzerine düşen her türlü vazifeyi çekinmeden, tereddüt etmeden yerine getirme kararlılığı içindedir." diye konuştu.

Erin, terör örgütünün son saldırıda bir kez daha bebekleri katlettiğini vurgulayarak, "İsmi ne olursa olsun, PKK, PYD, YPG ve diğer terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sınırlarını, bütünlüğünü, bağımsızlığını tehdit etmesine asla ama asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Güneş'in tabutu, askerler tarafından omuzlanarak memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine gönderilmek üzere cenaze aracıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na, Muhammed bebeğin cenazesi ise Akçakale ilçesine gönderildi.

Tören sırasında vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

"YPG/PKK terör örgütünden nefret ediyorum"

Muhammed Omar'ın babası Muhammed Hani, törenin ardından yaptığı açıklamada, 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarda evimiz isabet aldı ve maalesef çocuğumu kaybettim. 2 çocuğum da olayda yaralandı. YPG/PKK terör örgütünden nefret ediyorum." dedi.

Bu arada, bekar olan Cihan Güneş'in yaklaşık 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğüne atandığı, 1 yıl önce de geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalışmaya başladığı öğrenildi.