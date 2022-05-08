AKDENİZ OFF-ROAD KUPASI YARIŞLARI AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU ANISINA DÜZENLENDİ - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bu yıl Azra Gülendam Haytaoğlu anısına düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 1'inci yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Yarışı, geçtiğimiz yıl öldürülen Azra'nın annesi Mezide ile babası Mustafa Haytaoğlu da takip etti.

Kadirli Belediyesi ve Kadirli Off-Road Kulübü işbirliği ile bu yıl Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde öğrenciyken Antalya'da vahşice geçen yıl öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun anısına düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası 1'inci yarışı, Topraktepe Köyü pistinde gerçekleşti. S1, S2, S3 ve S4 klasmanında 17 ilden 23 aracın katıldığı yarışta pilotlar, zorlu parkuru aşarak bitiş noktasına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

4 etap 3 turdan oluşan yarışlarda etapları tamamlayamayan araçlar traktör ve kepçe yardımı ile çekildi. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği yarışları Azra'nın annesi Mezide ile babası Mustafa Haytaoğlu da takip etti. Yarışlarda S1 kategorisinde Umut Akardoğan, S2'de Hacı Ali Şan, S3'te Mustafa Gül ve S4'te Çağdaş Bağdatlı birinci oldu.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, düzenlenen yarışa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Azra kızımızın anısına düzenlediğimiz bu yılki yarışlarda kıyasıya mücadeleler oldu. Bu organizasyonun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.