Akdeniz Üniversitesi'nde Yeni Göz Merkezi Açıldı

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde Refraktif Cerrahi Merkezi açılışı, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından yapıldı. Merkezde miyop, astigmat, hipermetrop gibi göz hastalıkları lazer ile tedavi edilecek.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Refraktif Cerrahi Merkezi açılışı yapıldı. Törene Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları, akademisyenler ve hastane çalışanları katıldı.

DAHA GÜÇLÜ, DAHA ERİŞİLEBİLİR VE DAHA MODERN BİR HİZMET

Açılış töreninde konuşan Rektör Özkan, "Bugün hastanemiz için yine gurur verici bir an yaşıyoruz. Refraktif Cerrahi Merkezimizin açılışıyla, Antalyamız ve bölgemiz için bir ilki daha hep beraber hayata geçireceğiz. Göz sağlığı bu anlamda daha güçlü, daha erişilebilir ve daha modern bir hizmeti sunacak hastalarımıza" ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA 80 BİNE YAKIN AMELİYAT YAPTIK

Üniversitede son 5 yılda alt yapıya yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldığının altını çizen Rektör Özlenen Özkan, "Akdeniz Üniversitesi bu 5 yılda bence iyi bir yol katetti. Hep beraber katettik bu yolu. Geçen yıl 80 bine yakın ameliyat yaptık hep beraber. Birçok insanın sağlık sorununu çözdük, insanlara şifa olma görevini hep beraber üstlendik doktorlar ve destek personelimiz olarak" şeklinde konuştu.

'İNSANLARIN HAYATLARINA DOKUNUYORUZ'

İnsanlara umut olmanın ve onlara dokunmanın çok kıymetli olduğunu söyleyen Rektör Özkan, "Biliyorsunuz çok vahim bir kazayla biz pazar sabahına uyandık ve maalesef 10 vatandaşımızı kaybettik. Üçü de maalesef gencecik Akdeniz Üniversitesi öğrencisiydi. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu haberi aldığım zaman çok üzülecek vaktimiz bile olmadı. Çünkü 5 hasta Akdeniz Üniversitesi'ne sevk edildi. 3 hastanın durumu bir hayli ağırdı ve Ömer Özkan hocam ve ekibimizle beraber ameliyata aldık. Orada şunu gördüm; ameliyattan dışarıya çıktığımız anda yaklaşık 50-60 hasta yakınının sizin gözlerinizden, ağzınızdan çıkacak şeyleri umut etmesi o kadar farklı bir şey ki. Yaptığımız iş çok kıymetli sayın hocalarım, sayın çalışma arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

'İNSAN KAYNAĞIMIZI EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Daha fazla insana umut olmak için hem insan kaynağı hem de altyapının gerekliliğine değinen Rektör Prof. Dr. Özkan, "Akdeniz Üniversitesi olarak da hem altyapısıyla hem insan kaynağımızla bunu en üst seviyeye taşımak için uğraşıyoruz. Hatta biz ilk geldiğimiz dönemde tomografimiz bile yoktu. Hep beraber el ele vererek altyapıyı güçlendirmeye çalıştık" dedi. Rektör Özkan altyapıyı güçlendirmek için çalışmaya devam ettiklerini, bu merkezin de bu kapsam da önemli bir adım olduğunu kaydetti.

KORNEA HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE DE KULLANILACAK

Açılan merkezle ilgili bilgi veren Rektör Özkan, "Bu merkezimizde hipermetrop, miyop ve astigmat için çok güncel tedaviler sunacak bize. Sadece tedavi değil, ben buradan araştırma da istiyorum hocalarım. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir alet anladığım kadarıyla. Sadece gözlükten kurtulmayacak hastalarımız, aynı zamanda kornea naklinde ve kornea hastalıklarında da elimiz ayağımız olacak bu alet" dedi.

BÖLGE İÇİN REFERANS MERKEZİ

Merkezin bölge için bir referans merkezi olacağını kaydeden Rektör Özkan, "Halkımıza yüksek teknoloji ve akademik güvence ile tedavi imkanı sunacak olan lazer merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Refraktif Cerrahi Merkezimiz kısa sürede bölgemiz için yine olduğu gibi bir referans merkezi haline gelecek. Üniversitemizin sağlık alanında da önemli bir güç olacak. Emeği geçen herkese, herkese ama hem alımında hem bundan sonraki hizmetinde çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Rektör Özkan ve beraberindeki heyet, açılış kurdelesini keserek Antalya'da kamu kurumları arasında tek olma özelliğini taşıyan merkezi gezdi ve bilgi aldı.

