Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü davası
Son Dakika Güncel Haber

Akıncı Üssü davası

4 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Akıncı Üssü davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davaya, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.
15 Temmuz'da Kayseri'de konuşlu 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında tuğgeneral Cemal Akyıldız izne ayrıldığı için ona vekalet eden harekat komutanı sanık eski kurmay albay Erhan Baltacıoğlu, cuma günü başladığı savunmasına devam etti.
Darbe girişiminin yaşandığı akşam emirlere uyduğunu savunan Baltacıoğlu, ya Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ya da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na uymak zorunda olduğunu, emir-komuta gereği kuvvet komutanlığını dinlediğini iddia etti.
Bu noktada yanlış yaptığını anlatan Baltacıoğlu, bunu da başından beri söylediğini öne sürdü.
İki gün süren savunmasında isnat edilen suçları kabul etmeyen Baltacıoğlu, tahliyesini ve beraatini istedi.
Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Akıncı Üssü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gurbetçiler, Kapıkule'de rekor kırdı TBMM Başkanı Şentop'tan sistem tartışmalarına sert çıkış: O mesele 15 Temmuz'da kapandı Hande Fırat'ın telefonu da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki yerini aldı Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı: Türk askeri böyle resmedilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:20:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıncı Üssü davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]