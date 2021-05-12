AKPM Üyesi Günay, Avrupalı parlamenterlere Filistinlilerin yaşadığı zulmü anlattı Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonunda Kudüs'te yaşananları gündeme getirdiklerini ve Türkiye adına bu zulmü kınadıklarını belirtti.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, AKPM'nin Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonunun çevrim içi toplantısına katıldığını ifade etti.

Filistin sorununun, tüm dünyanın ve insan haklarını savunan herkesin sorunu olduğunu vurgulayan Günay, şöyle devam etti:

"AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonunda son yaşanan gelişmeleri gündeme getirdik ve Türkiye adına bu zulmü kınadık. Türkiye olarak bu soruna karşı stratejimizi anlattık. 21. yüzyılda Filistin halkının karşı karşıya kaldığı insanlık dramının resmini çizdik, bu soruna kalıcı çözüm bulunmasının önemini ve konuya ilişkin önerileri paylaştık. İsrail'in baskıcı politikaları uluslararası hukuku ihlal ederken, iki devletli çözüme en büyük engel. Barış süreci revize edilmeli, uluslararası barış görüşmeleri hemen başlamalı. Öncelikle Filistinli siyasi gruplar arasında bir uzlaşı sağlanması, Müslüman ülkelerin tek ses olarak maddi ve siyasi destek olması, uluslararası camianın insan hakları çerçevesinde politika geliştirmesi ve uygulaması gerekmektedir. Türkiye her zaman olduğu gibi bölgesel barış ve istikrar için üzerine düşeni yapmaktadır ve yapacaktır."

Günay, Kudüs'te ramazan ayında, mübarek gecelerde Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere İsrail polisi tarafından acımasızca yapılan saldırıların asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Bütün dünya empati yapsın"

Orta Doğu'da derinleşen çatışmalar sonucu insani krizin boyutunun her geçen gün büyüdüğünü ve Filistinlilerin her türlü insan hakları ihlaline maruz kaldığını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Artık sözde kınamalar ve insani yardım kampanyaları yeterli değil. Gazze'deki insanlık dramı görmezlikten geliniyor. Bütün dünya bu gerçeği ne zaman görecek? Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarının araştırılması için resmi bir soruşturma başlattı ve soruşturmanın 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana işlenen, mahkemenin yetkisi dahilindeki suçları kapsayacağını açıkladı. 5 Şubat 2021'de açıklanan Uluslararası Mahkemenin kararını destekliyoruz ancak ABD ve İsrail yönetimi, UCM'nin yalnızca egemen devletler tarafından gündeme getirilen konuları inceleyebileceğini savunuyor ve itiraz ediyor. Ancak Lahey'deki mahkeme, İsrail'in 1967'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğunu vurguladı.

Bütün dünya empati yapmalı. Sizi evinizden zorla çıkarsalar, mülkiyet hakkınızı gasbetseler, zorunlu göçe zorlasalar, başka grupları sizin evlerinize ve mahallelerinize yerleştirseler, bu zulme karşı direnen çocuklarınızı gözünüzün önünde katletseler, ne hissedersiniz? Herhangi bir dine mensup insanlar, kutsal saydıkları ibadetlerini yaparken yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin silahlı saldırıya uğrasalar, ne hissederler? Bütün dünya ayağa kalkar."???????