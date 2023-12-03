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Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi oracıkta can verdi - Son Dakika

Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi oracıkta can verdi

Aksaray'da kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 2 üniversite öğrencisinden Mine Nur Uysal, cep telefonuyla konuşurken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İrem Koyuncu ise son anda otomobilin geldiğini fark edip, geri çekilerek kurtuldu.

03.12.2023 - 22:24,  Güncelleme: 22:26
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Aksaray'da kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 2 üniversite öğrencisinden Mine Nur Uysal (20), o esnada cep telefonuyla konuşurken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İrem Koyuncu ise son anda otomobilin geldiğini fark edip, geri çekilerek kurtuldu.

CEP TELEFONUYLA KONUŞUYORDU

Kaza, saat 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi, KYK yurdunun yakınında meydana geldi. Aksaray Üniversitesi öğrencisi tarih bölümü öğrencisi İrem Koyuncu ve tarih bölümü 2'nci sınıf öğrencisi arkadaşı Mine Nur Uysal ile kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. O sırada Gencay Kavlak yönetimindeki (23) otomobilin geldiğini gören İrem Koyuncu, geri çekilerek kurtuldu. Ancak yanında bulunan ve olay anında cep telefonuyla konuşan arkadaşı Mine Nur Uysal'a otomobil çarptı.

Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Mine Nur, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Mine Nur'un cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Kavlak ise gözaltına alındı.

Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

"ARKADAŞIMA HIZLA ÇARPTI"

Arkadaşı Mine Nur Uysal ile birlikte kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istediklerini belirten İrem Koyuncu, "Mine Nur Uysal ile birlikte karşıya geçecektik. Araba bir anda hızla geldi. Normalde bana çarpıyordu, ben geri çekildim. Arkadaşımda telefonla konuşuyordu. Ona hızla çarptı. Daha sonra bir hayli sürüklendi" dedi. İrem Koyuncu, gözyaşları içinde polise yolun karşısına geçmek istedikleri yer ile çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan arkadaşı Mine Nur'un, cep telefonu ve başörtüsünün düştüğü yeri gösterdi. Mine Nur'un cenazesinin ise otopsinin ardından memleketi Burdur'a gönderileceği öğrenildi.

Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Gözaltı, Trafik, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi oracıkta can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi oracıkta can verdi - Son Dakika
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