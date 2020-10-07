Aksaray ve Sivas valileri arasındaki "Anadolu aslanı" atışması malaklıya talebi artırdı - Son Dakika

Aksaray ve Sivas valileri arasındaki "Anadolu aslanı" atışması malaklıya talebi artırdı

07.10.2020 11:07
Aksaray ve Sivas valileri arasındaki

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Sivas Valisi Salih Ayhan arasında malaklı ve Kangal köpeği için kullanılan "Anadolu aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten atışma sonrasında malaklıya talep arttı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Sivas Valisi Salih Ayhan arasında malaklı ve Kangal köpeği için kullanılan "Anadolu aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten atışma sonrasında malaklıya talep arttı.

"Anadolu aslanı" olarak da bilinen Türk çoban köpeği Aksaray malaklısı, iri cüssesi, koruma içgüdüsü ve uysal yapısıyla dünya çapında ilgi görüyor.

Aksaray'da modern şartlarda kurulan çiftliklerde özenle yetiştirilip dünyanın dört bir yanına gönderilen malaklılar, anne karnındayken alıcısını buluyor.

Doğadaki tehlikelere karşı çobanların "en güvenilir yol arkadaşı" olan "Anadolu aslanı"na, Almanya, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve Rusya gibi ülkelerden gelen yoğun talep dikkati çekiyor.

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta önce Vali Aydoğdu ile Ihlara Vadisi'nde malaklılarla birlikte gezinti yaptıklarını söyledi.

Aydoğdu'nun burada malaklıların fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştığını belirten Tıpırdamaz, "Bunun üzerine Sivas Valimiz Ayhan da bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada köpeklerimizin gündem olması bizleri gururlandırdı. Köpek besleyenler camiası bu duruma çok sevindi. Aksaray malaklısı, Kangal çoban köpeği, Eskişehir akbaş ve Kars çoban köpeği olmak üzere Türkiye'de 4 çoban köpeği ırkımız var. Bu köpeklerimiz de dünyaca bilinen çoban köpeği ırklarından." dedi.

"Atışmadan sonra da yüzde 50 gibi talepler arttı"

Tıpırdamaz, malaklıların yaklaşık 3 bin 500 yıldır Anadolu'da bulunan bir köpek ırkı olduğunu belirtti.

Malaklıların 2 bin yıl evvel Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanıldığını vurgulayan Tıpırdamaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksaray'da modern şartlarda kurulan çiftlikler ve bireysel üreticiler, malaklı cinsi köpekleri özenle yetiştirerek dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Malaklının ünü artık ülkemizin dışına çıktı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bilinen çok önemli bir ırk malaklı. Valilerimizin tatlı atışması hem Kangal'a hem de malaklı köpeğimize yaradı. Bu hususta iki valimize de teşekkür ediyorum."

Tıpırdamaz, malaklıya zaten salgın nedeniyle yoğun ilginin olduğunu belirterek "İnsanlarımız müstakil evleri tercih etmeye başladığı için malaklı köpeklerini, evlerini korumak için tercih ediyorlar. Bu atışmadan sonra da yüzde 50 gibi talepler arttı. Üretici arkadaşlarımız bu durumdan çok memnun. Bu yıl için satışlarımız doldu. Yani yeni yılın ilk ayına kadar doğacak yavrularımızın hepsi satıldı. Köpek isteyenler şimdiden kayıtlarını bizlere yaptırsın, ocak sonrası ilk yavrulardan temin ederiz." diye konuştu.

Tıpırdamaz, malaklı yavrularının 1500 ile 2 bin 500 lira arasında fiyatlarının olduğunu belirterek sahiplenilebilmesi için en az 40 günlük olması gerektiğini vurguladı.

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray ve Sivas valileri arasındaki 'Anadolu aslanı' atışması malaklıya talebi artırdı - Son Dakika

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