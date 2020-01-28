Akseki'de depremzedeler için yardım kampanyası - Son Dakika
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Akseki'de depremzedeler için yardım kampanyası

6 saat önce

Akseki ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Akseki'de depremzedeler için yardım kampanyası, System.String[]

Akseki ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Akseki Belediyesinin öncülüğünde toplanan kışlık kıyafet, battaniye, çadır, çocuk bezi gibi ihtiyaç malzemelerinin yüklendiği araç, Cumhuriyet Meydanı'ndan bölgeye uğurlandı.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, deprem sonrası halkın sergilediği dayanışmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Yardımsever Akseki halkına teşekkür eden Özkan, "Böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını dileyerek, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı, Malatya, Elazığ, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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