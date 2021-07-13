Üye Girişi
AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR - Son Dakika

AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR

13.07.2021 10:35

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yapılan tartışmaya değinerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yapılan tartışmaya değinerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben dolayısıyla CHP'nin Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığına dair tutumunun olmasına dair saygı gösteririm dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Elazığ'dan feribotla geldiği Tunceli'nin Pertek ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, kendisine 'Millet İttifakı'nı bozmayın' diyen bir kişiye, Meral Akşener, Millet İttifakı'nın bozulması için yamuk yapmaz. Ben sizin için mücadele ederim. Ağaları sinir ediyorum sinir etmeye de devam edeceğim dedi.

'PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞINI KALDIRMANIN YOLU CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANMAK'

Ziyaretinde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yapılan tartışmalara da değinen Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben dolayısıyla CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığına dair tutumunun olmasına dair saygı gösteririm. Bir başka siyasi partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkım yoktur. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Aday ilan eden kimdir Sayın Bahçeli. Şimdi bir şey yapılıyor, düzenli olarak Millet İttifakı'nın adayı kimdir konusu çok merak ediliyor. Siz basın mensupları da haklı olarak çok merak ediyorsunuz. O kadar basit bir şey ki, bu. Millet İttifakı kaç kişiden oluşuyor İki kişiden. Biz 31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti ittifak yaptık bunun neticesinde biz İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'yı kazandık. Bu belediye başkanları kimindi Elbette CHP'nin Belediye Başkan adaylarıdır. CHP'nin aday gösterdiği bizim de destek gösterdiğimiz kişilerdir. Çok ilginç bir biçimde iki belediye bakanımızın anket şirketleri tarafından düzenli olarak onların isimlerinin sorgulandığını gördük. Sayın Kılıçdaroğlu ve benim de o arada sorulduğumuzu gördük. Bütün bu resmin içinde hepinize çok merak ettiğiniz için ben çıktım bir şey söyledim dedim ki; 'Biz bu ucube sistemden Sayın Erdoğan meselesi değil, bu partili cumhurbaşkanlığı sandalyesine kim oturursa otursun aynı bu gelinen nokta gibi olur. Biz sisteme karşıyız yani partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşıyız. İttifakımızda bu yöndendir. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmanın yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. O nedenle iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. Bunun yolunda Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım dedim. Biz 24 Haziran'da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak gittik ama 31 Mart'ta sadece CHP ve İYİ Parti olarak gittik. Millet İttifakı nasıl olacak, biliyor muyuz Hayır. Kimler dahil olacak, biliyor muyuz Hayır. Sadece bilinen iki parti var 31 Mart'ı başarmışız. 31 Mart önemli bir projedir. İstanbul ve Ankara'nın alınamaz denilen iki şehrin alındığı bir projedir. Şimdi ne var Millet İttifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak bilmiyorum. Bu telaşı anlayabilmiş değilim ben. Biz Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin Genel Başkanları aday mıdır değil midir ben bilmiyorum, sonra belediye başkanlarımız aday olacak mı bilmiyoruz diye konuştu.

NECMETTİN ÖĞRETMENİN İÇİN MUNZUR'A KARANFİL ATTI

Pertek ziyaretinin ardından Meral Akşener, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Tunceli Milletvekili Polatşaroğlu ve partilileriyle Ovacık yolu üzerinde bulunan yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen Ana Fatma Ziyareti'ne gidip mum yaktı. Akşener, ziyareti kapsamında 2017 tarihinde Tunceli- Erzincan kara yolunun 25'inci kilometresinde PKK'lı teröristler tarafından öldürülüp suya atılan Necmettin Yılmaz öğretmenin ölüm yıl dönümü için Munzur Çayı'na karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Akşener, 4 yıl önce bugün teröristler tarafından Necmettin öğretmenimiz şehit edilmişti onun anısına Munzur'a karanfil bıraktık. Allah rahmet eylesin diye konuştu.

AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR
AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR
AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR
AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR - Son Dakika


Son Dakika

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz 14:08 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Bakan Koca'dan 13:12 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! 13:02 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı 12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim 12:03 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı 11:21 Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular 09:57 Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular

Son Dakika Haberleri
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
13:08 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi
13:01 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
12:02 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi         
13:09
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı         
12:40
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi         
12:17
MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları         
11:57
İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti         
11:34
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu         
09:54
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi         
09:42
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş görüntülendi         
22:00
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 14:22:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement