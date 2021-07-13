AKŞENER CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI ELBETTE KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKIDIR - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yapılan tartışmaya değinerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben dolayısıyla CHP'nin Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığına dair tutumunun olmasına dair saygı gösteririm dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Elazığ'dan feribotla geldiği Tunceli'nin Pertek ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, kendisine 'Millet İttifakı'nı bozmayın' diyen bir kişiye, Meral Akşener, Millet İttifakı'nın bozulması için yamuk yapmaz. Ben sizin için mücadele ederim. Ağaları sinir ediyorum sinir etmeye de devam edeceğim dedi.

'PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞINI KALDIRMANIN YOLU CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANMAK'

Ziyaretinde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yapılan tartışmalara da değinen Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır ve saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben dolayısıyla CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı adaylığına dair tutumunun olmasına dair saygı gösteririm. Bir başka siyasi partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkım yoktur. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Aday ilan eden kimdir Sayın Bahçeli. Şimdi bir şey yapılıyor, düzenli olarak Millet İttifakı'nın adayı kimdir konusu çok merak ediliyor. Siz basın mensupları da haklı olarak çok merak ediyorsunuz. O kadar basit bir şey ki, bu. Millet İttifakı kaç kişiden oluşuyor İki kişiden. Biz 31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti ittifak yaptık bunun neticesinde biz İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'yı kazandık. Bu belediye başkanları kimindi Elbette CHP'nin Belediye Başkan adaylarıdır. CHP'nin aday gösterdiği bizim de destek gösterdiğimiz kişilerdir. Çok ilginç bir biçimde iki belediye bakanımızın anket şirketleri tarafından düzenli olarak onların isimlerinin sorgulandığını gördük. Sayın Kılıçdaroğlu ve benim de o arada sorulduğumuzu gördük. Bütün bu resmin içinde hepinize çok merak ettiğiniz için ben çıktım bir şey söyledim dedim ki; 'Biz bu ucube sistemden Sayın Erdoğan meselesi değil, bu partili cumhurbaşkanlığı sandalyesine kim oturursa otursun aynı bu gelinen nokta gibi olur. Biz sisteme karşıyız yani partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşıyız. İttifakımızda bu yöndendir. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmanın yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. O nedenle iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. Bunun yolunda Türkiye'nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım dedim. Biz 24 Haziran'da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak gittik ama 31 Mart'ta sadece CHP ve İYİ Parti olarak gittik. Millet İttifakı nasıl olacak, biliyor muyuz Hayır. Kimler dahil olacak, biliyor muyuz Hayır. Sadece bilinen iki parti var 31 Mart'ı başarmışız. 31 Mart önemli bir projedir. İstanbul ve Ankara'nın alınamaz denilen iki şehrin alındığı bir projedir. Şimdi ne var Millet İttifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak bilmiyorum. Bu telaşı anlayabilmiş değilim ben. Biz Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin Genel Başkanları aday mıdır değil midir ben bilmiyorum, sonra belediye başkanlarımız aday olacak mı bilmiyoruz diye konuştu.

NECMETTİN ÖĞRETMENİN İÇİN MUNZUR'A KARANFİL ATTI

Pertek ziyaretinin ardından Meral Akşener, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Tunceli Milletvekili Polatşaroğlu ve partilileriyle Ovacık yolu üzerinde bulunan yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen Ana Fatma Ziyareti'ne gidip mum yaktı. Akşener, ziyareti kapsamında 2017 tarihinde Tunceli- Erzincan kara yolunun 25'inci kilometresinde PKK'lı teröristler tarafından öldürülüp suya atılan Necmettin Yılmaz öğretmenin ölüm yıl dönümü için Munzur Çayı'na karanfil bıraktı. Burada açıklama yapan Akşener, 4 yıl önce bugün teröristler tarafından Necmettin öğretmenimiz şehit edilmişti onun anısına Munzur'a karanfil bıraktık. Allah rahmet eylesin diye konuştu.