Lüleburgaz'daki kimya fabrikasında çıkan yangın için çevre illerden destek istendi

Lüleburgaz 'da faaliyet gösteren Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde sabah 07.40 sularında 230 derece üzeri sıcaklıktaki atık yağ kazanından çıkan ısının oksijenle teması sonrası parlamaya müteakip yangın başladı.

ÇEVRE İLLERDEN YARDIM İSTENDİ

Su ile söndürme işlemlerinin zor olması sebebiyle çevre illerden köpüklü söndürme araçları çağrıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi gelerek müdahalede bulundu.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay anında tesiste personel bulunmadığı ve doğalgaz tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.