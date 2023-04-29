Lüleburgaz'daki kimya fabrikasında çıkan yangın için çevre illerden destek istendi - Son Dakika
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Lüleburgaz'daki kimya fabrikasında çıkan yangın için çevre illerden destek istendi

29.04.2023 11:05

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın meydana geldi. Ekipler söndürme çalışmalarına sürdürürken, su ile söndürme işlemlerinin zor olması nedeniyle çevre illerden köpüklü söndürme araçları çağrıldı.

Lüleburgaz 'da faaliyet gösteren Aksüs Kimya ve Entegre Atık Tesisinde sabah 07.40 sularında 230 derece üzeri sıcaklıktaki atık yağ kazanından çıkan ısının oksijenle teması sonrası parlamaya müteakip yangın başladı.

ÇEVRE İLLERDEN YARDIM İSTENDİ

Su ile söndürme işlemlerinin zor olması sebebiyle çevre illerden köpüklü söndürme araçları çağrıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi gelerek müdahalede bulundu.

Son dakika: Lüleburgaz'da kimya fabrikada yangın! Çevre illerden destek çağrıldı

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay anında tesiste personel bulunmadığı ve doğalgaz tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Son dakika: Lüleburgaz'da kimya fabrikada yangın! Çevre illerden destek çağrıldı
Son dakika: Lüleburgaz'da kimya fabrikada yangın! Çevre illerden destek çağrıldı
Kaynak: İHA
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Kırklareli, Lüleburgaz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüleburgaz'daki kimya fabrikasında çıkan yangın için çevre illerden destek istendi - Son Dakika


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