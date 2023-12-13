14:20 • •
13:44 •
Bomba kulis! Erdoğan yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara için destek istedi, Erbakan bir şart sundu•
Yalova'nın çehresini değiştirecek bir proje geliştirdiklerini belirten Akyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akyol "Yalova; üretimi ve lokasyonuyla ülkemizin sayılı illerinden birisi olmasına rağmen, bugüne kadar iş, yaşam ve ticareti kapsayan bir karma proje hiç yapılmamıştı. Biz Aktown'u tasarlarken karma projeler arasında ödül alacak; iş, konut ve sayısız ayrıcalığı bünyesinde barındıran bir ofis ve yaşam projesi inşa edeceğiz."dedi…
Son Dakika › Advertorial Sondakika › AKTOWN İLE YALOVA'DA YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR - Son Dakika