AKTOWN İLE YALOVA\'DA YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

PARMAKLA GÖSTERİLECEK KADAR DEĞERLİ

Yalova'nın çehresini değiştirecek bir proje geliştirdiklerini belirten Akyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akyol "Yalova; üretimi ve lokasyonuyla ülkemizin sayılı illerinden birisi olmasına rağmen, bugüne kadar iş, yaşam ve ticareti kapsayan bir karma proje hiç yapılmamıştı. Biz Aktown'u tasarlarken karma projeler arasında ödül alacak; iş, konut ve sayısız ayrıcalığı bünyesinde barındıran bir ofis ve yaşam projesi inşa edeceğiz."dedi…