Al Sani: Filistin Devleti\'nin Kurulması Şart

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin'de kalıcı çözümün "Filistin Devleti'nin kurulması ve halka kendi topraklarında yaşama hakkının tanınmasıyla" mümkün olabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Doha Forumu kapsamında, "Newsmaker Interview" başlıklı oturumda gazeteci Tucker Carlson'un sorularını cevapladı.

Al Sani, Katar'ın Gazze politikaları, arabuluculuk rolü ve bölgesel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Hamas'la temaslarının 13 yıl önce ABD'nin talebiyle başladığını belirten Al Sani, "Katar'ın Hamas'ı finanse ettiği yönündeki iddialar asılsızdır ve tamamen siyasi söylemlerdir." dedi.

Al Sani, Katar'ın Hamas'la diyaloğu nedeniyle uzun yıllar eleştirilere maruz kaldığına işaret ederek, "Bu temaslar, defalarca ateşkes sağlanmasına ve esirlerin serbest bırakılmasına katkı sundu." şeklinde konuştu.

Katar'ın mali desteğinin yalnızca Gazze'deki sivil halka yöneldiğini vurgulayan Al Sani, "Katar'ın Hamas'ı finanse ettiği yönündeki iddiaların hiçbir temeli yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Doha'ya saldırısı, etik dışı ve anlaşılmaz

İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırıyı "etik dışı ve anlaşılmaz" olarak nitelendiren Al Sani, İsrail'in Doha saldırısının ateşkes girişimlerinin sürdüğü bir anda gerçekleştiğini ve bu dönemde Katar'ın Hamas'ı ateşkese ikna etmeye çalıştığını belirtti.

Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın da saldırıya sert tepki gösterdiğini aktararak, "Trump bu saldırıyı bir 'kırmızı çizginin aşılması' olarak değerlendirdi." diye konuştu.

Filistin halkını yerinden etmeye kimsenin hakkı yok

Katar'ın Filistin halkına desteğinin süreceğini dile getiren Al Sani, "Sakinleri, ülkelerini terk etmek istemiyor ve hiç kimsenin onları buna zorlamaya hakkı yok." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'deki varlığının ve devam eden ihlallerinin çatışmayı yeniden tırmandırma riski taşıdığını belirten Al Sani, "Filistin Devleti'nin kurulması ve halka kendi topraklarında yaşama hakkının tanınmasıyla kalıcı çözüm mümkün olabilir." şeklinde konuştu.

"İran'la yaşanacak herhangi bir gerilim, tüm bölgeyi etkileyecektir"

İran'ın nükleer programı konusundaki diplomatik çabaların zayıfladığını ifade eden Katar Başbakanı, "İran'la yaşanacak herhangi bir gerilim, tüm bölgeyi etkileyecektir." uyarısında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Al Sani, Washington'un barış çabalarına dair umutlu olduklarını belirterek, "Bu savaş özellikle Avrupa için ciddi sonuçlar doğuruyor." dedi.

Katar ile ABD arasındaki ilişkilerin sağlam olduğunu vurgulayan Al Sani, "Bu ilişkiyi bozmaya çalışan çevreler var, ancak iki taraf da ortak çıkarların farkında." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin tüm bölgesel sorunlarda diplomatik çözümden yana olduğunu yineleyen Al Sani, "Silahların değil, diplomasi ve diyalogun öncelenmesi gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Doha Forum 2025

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı saygın bir diplomasi forumu olan Doha Forumu, bu yıl "Adalet Harekete Geçiyor: Vaatlerden İlerlemeye" temasıyla düzenleniyor.

Foruma, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileri, düşünce kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar katılıyor.

Bu yılki foruma, 150'den fazla ülkeden 6 binden fazla kişi katılım gösteriyor.

Doha Forum'un Global İletişim ortakları arasında Anadolu Ajansı (AA) içerik ortakları arasında ise Antalya Diplomasi Forumu (ADF) yer alıyor.

Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sağlamayı amaçlıyor.