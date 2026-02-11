Alaçam\'da Halk Ekmek Büfesi Açıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde belediye ile fırıncı esnafın iş birliğiyle "Halk Ekmek Projesi" kapsamında oluşturulan satış büfesi hizmete sunuldu.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, Anneler Parkı'ndaki büfenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşmasında, halk ekmek satış noktasında vatandaşlara uygun fiyatta ve kaliteli ekmek sunulacağını söyledi.

Alaçamlı fırıncıların üreteceği ekmeğin satış büfesini hizmete sunduklarını belirten Kayabaşı, "Bu güzel açılışa vesile olan başta Belediye Başkanımıza, ekibine ve tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ise projeyi yerel fırıncı esnafıyla ortaklaşa yürüttüklerine işaret etti.

Alaçam'da üretilen ekmeği belediyenin logosu altında halk ekmek büfesiyle vatandaşlara daha uygun fiyata sunma imkanı bulduklarını anlatan Özdemir, "Bu sadece bir belediye projesi değil, hem esnafı hem de Alaçamlı hemşehrilerimizi merkeze koyan bir projedir. İlçemizde birlik, beraberlik ve dayanışmayı ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Bugünden itibaren Alaçam halkı, belediye ve fırıncıların ortak girişimi olan bu büfeden ekmeğini daha uygun fiyata alabilecektir." diye konuştu.

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Ömer Tosun ise Belediye ve Kaymakamlığı teşekkür ederek, "İlçemize çok güzel bir hizmet kazandırıldı. Halk ekmeğin 11,5 liradan satılması, yoksul ve dar gelirli aileler için oldukça uygun bir fiyat." ifadelerini kullandı.