Alanyaspor, Eyüpspor\'a 3-1 Mağlup

STAT: Alanya Oba
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu
CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 80 Fatih Aksıy), Duarte, Efecan Karaca (Dk. 65 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 80 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie)
İKAS EYÜPSPOR: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba (Dk. 66 Legowski), Taşkın İlter (Dk. 84 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 75 Ampem), Pintor (Dk. 84 Radu), Umut Bozok
GOLLER: Dk. 3 Güven Yalçın (Alanyaspor) – Dk. 49 Talha Ülvan, Dk. 86 Raux Yao, Dk. 90+4 Ampem (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Metehan Altunbaş (Eyüpspor), Duarte, Aliti (Alanyaspor)
Süper Lig'in 20'nci haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği İkas Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu.
3'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
9'uncu dakikada sol taraftan gelişen Alanyaspor atağında Hwang'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunu kaleci Jankat Yılmaz kurtardı.
17'nci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Hadergjonaj'ın ceza sahası içerisinde yerden gönderdiği pasla topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci Jankat Yılmaz kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
49'uncu dakikada Eyüpspor eşitliği sağladı. Sol taraftan gelişen atakta Umut Meraş'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Talha Ülvan'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.
86'ncı dakikada Eyüpspor 2-1 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Umut Bozok'un pasıyla çaprazda topla buluşan Legowski'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Kaleciden dönen topu önünde bulunan Raux Yao'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
90+4'üncü dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkarttı. Sol taraftan gelişen kontratakta hızla top süren Ampem, Alanyaspor oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
Mücadele Eyüpspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Eyüpspor'a 3-1 Mağlup - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?