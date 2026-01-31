Alanyaspor, Eyüpspor'a 3-1 Mağlup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanyaspor, Eyüpspor'a 3-1 Mağlup

Alanyaspor, Eyüpspor\'a 3-1 Mağlup
31.01.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanyaspor, Süper Lig'de Eyüpspor'a 3-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Selim Şenöz, Murathan Çomoğlu

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 80 Fatih Aksıy), Duarte, Efecan Karaca (Dk. 65 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 80 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 72 Mounie)

İKAS EYÜPSPOR: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Robin Yalçın, Umut Meraş, Emre Akbaba (Dk. 66 Legowski), Taşkın İlter (Dk. 84 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 75 Ampem), Pintor (Dk. 84 Radu), Umut Bozok

GOLLER: Dk. 3 Güven Yalçın (Alanyaspor) – Dk. 49 Talha Ülvan, Dk. 86 Raux Yao, Dk. 90+4 Ampem (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Metehan Altunbaş (Eyüpspor), Duarte, Aliti (Alanyaspor)

Süper Lig'in 20'nci haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği İkas Eyüpspor'a 3-1 mağlup oldu.

3'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

9'uncu dakikada sol taraftan gelişen Alanyaspor atağında Hwang'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunu kaleci Jankat Yılmaz kurtardı.

17'nci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Hadergjonaj'ın ceza sahası içerisinde yerden gönderdiği pasla topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci Jankat Yılmaz kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

49'uncu dakikada Eyüpspor eşitliği sağladı. Sol taraftan gelişen atakta Umut Meraş'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Talha Ülvan'ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.

86'ncı dakikada Eyüpspor 2-1 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Umut Bozok'un pasıyla çaprazda topla buluşan Legowski'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Kaleciden dönen topu önünde bulunan Raux Yao'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

90+4'üncü dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkarttı. Sol taraftan gelişen kontratakta hızla top süren Ampem, Alanyaspor oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

Mücadele Eyüpspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor, Eyüpspor'a 3-1 Mağlup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti O anlar kameralarda Selde kaldırım kayboldu, hastane duvarından yürüyerek geçti! O anlar kameralarda
Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir Ekranların renkli ismi Fatih Ürek kimdir?
Büyükelçi Uraz’dan Cidde Turizm Fuarı’nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız Büyükelçi Uraz'dan Cidde Turizm Fuarı'nda turizm mesajı: Türkiye yeterince tanınıyor ama daha fazlasını yapmalıyız
Akrabaların tartışması kanlı bitti Akrabaların tartışması kanlı bitti
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Hollywood efsanesi Catherine O’Hara hayatını kaybetti Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti
Fatih Ürek’in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla’nın yaşadığı şok kameraya yansıdı Fatih Ürek'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı
Hayatını kaybeden Fatih Ürek’in menajerinden duygu dolu açıklama Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in menajerinden duygu dolu açıklama

19:06
Beşiktaş’ın 11’inde büyük sürpriz
Beşiktaş'ın 11'inde büyük sürpriz
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösterdi: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
18:29
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
18:22
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor
17:55
Gülben Ergen’den Fatih Ürek’e duygusal veda
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:35
İstanbullular dikkat Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, dondurucu soğuklar geliyor
17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 19:38:27. #7.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor, Eyüpspor'a 3-1 Mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.