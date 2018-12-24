Son Dakika Haberleri: Alaşehir'de Şeb-i Arus Töreni

Alaşehir'de Şeb-i Arus Töreni

2 saat önce

MANİSA (İHA) – Alaşehir Belediyesi, Hz. Mevlana'nın vuslata erişinin 745. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Alaşehir'de Şeb-i Arus Töreni, System.String[]
MANİSA (İHA) – Alaşehir Belediyesi, Hz. Mevlana'nın vuslata erişinin 745. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Alaşehir Belediyesi, Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıl dönümü olan Şeb-i Arus'u, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda andı. İlahi dinletisi ile başlayan ve ardından Manisa Semazenler Derneği'nin sema gösterisi ile devam eden etkinliğe soğuk havaya rağmen yüzlerce Alaşehirli yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar soğuk hava nedeniyle program esnasında yakılan ateşle ısındılar. Etkinliğe katılan vatandaşlara Konya şekeri dağıtıldı. Etkinliğin sonunda vatandaşlar, Başkan Ali Uçak ve semazenler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Programda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Mevlana'yı sevmek iyiliği, güzelliği ve ahlakı sevmektir. Onun tüm insanlığa bıraktığı en büyük miras insan sevgisine ve hoşgörüsüne dayalı bir hayat anlayışını bizlere benimsetmiş olmasıdır. Mevlana'nın 'Ne olursan ol, gel' mesajı bu sevgi ve hoşgörünün en büyük göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Vuslatının 745. senesinde onu hatırlamamıza vesile olan bu hafta nedeniyle görüşlerinin, yaşayışının milletimizin birlik ve beraberliğine örnek olması, sevgiye, hoşgörüye dayalı felsefesini ve öğretisini herkesin örnek alması, tüm dünyanın da kardeşlik duygularını pekiştirmesine vesile olması dileğiyle Hz. Mevlana'yı sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Minik semazenlerimizin gözlerimizi doldurduğu programa katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:15 Kaynak: İHA

Manisa, Mevlana Celaleddin Rumi, Alaşehir, Güncel
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