Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin Aym'ye Seçilmesini Eleştirdi: "İşte AKP ve Liyakat Bu Demek" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin Aym'ye Seçilmesini Eleştirdi: "İşte AKP ve Liyakat Bu Demek"

06.10.2022 11:16

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’nin Anayasa Mahkemesi üyesi seçilmesine “Koskoca yargı organlarını; yandaşlarınızı Anayasa Mahkemesi’ne seçmek için hülle yoluyla kullanıyorsunuz. Utanç bu. Ne işi var Muhterem İnce’nin, öyle birisinin Anayasa Mahkemesi’nde? İşte AKP ve liyakat bu demek. Gerçekten artık, bir hukukçu olarak, Anayasa Komisyonu üyesi olarak utanç duyuyorum bu eylemlerinizden” sözleri ile tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin Anayasa Mahkemesi üyesi seçilmesine "Koskoca yargı organlarını; yandaşlarınızı Anayasa Mahkemesi'ne seçmek için hülle yoluyla kullanıyorsunuz. Utanç bu. Ne işi var Muhterem İnce'nin, öyle birisinin Anayasa Mahkemesi'nde? İşte AKP ve liyakat bu demek. Gerçekten artık, bir hukukçu olarak, Anayasa Komisyonu üyesi olarak utanç duyuyorum bu eylemlerinizden" sözleri ile tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin önce Sayıştay'a sonra da Anayasa Mahkemesi'ne seçilmesini eleştirdi. Başarır, şunları söyledi:

"İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi önce Sayıştay'a hülle yapar gibi atıyorsunuz sonra Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak seçiyorsunuz. Aynı şeyi Yargıtay'da yaptınız. Bir Anayasa Mahkemesi üyesini Yargıtay'a seçtiniz, bir dosya bile incelemeden Anayasa Mahkemesi'ne yolladınız. Koskoca yargı organlarını, yüksek yargıyı, yandaşlarınızı Anayasa Mahkemesi'ne seçmek için hülle yoluyla kullanıyorsunuz. Utanç bu. Ne işi var Muhterem İnce'nin, öyle birisinin Anayasa Mahkemesi'nde? İşte AKP ve liyakat bu demek. Gerçekten artık, bir hukukçu olarak, Anayasa Komisyonu üyesi olarak utanç duyuyorum bu eylemlerinizden."

YORUMLAR
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Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi (2) Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi (2)
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin Aym'ye Seçilmesini Eleştirdi: 'İşte AKP ve Liyakat Bu Demek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin Aym'ye Seçilmesini Eleştirdi: "İşte AKP ve Liyakat Bu Demek" - Son Dakika
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