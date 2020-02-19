Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yarım kalan imalatları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yarım kalan imalatları tamamlandı - Son Dakika

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yarım kalan imalatları tamamlandı

6 saat önce

Bursa'da inşa edilen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yarım kalan imalatların yüklenici firma tarafından 30 Ocak itibariyle tamamlandığı bildirildi.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yarım kalan imalatları tamamlandı, System.String[]

Bursa'da inşa edilen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin yarım kalan imalatların yüklenici firma tarafından 30 Ocak itibariyle tamamlandığı bildirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin ikmal inşaat ve ihale süreciyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hüdavendigar Mahallesinde yapımına başlanan hastanenin yapım ihalesinin 9 Mayıs 2016'da yapıldığı hatırlatıldı.

Yer tesliminin ise 24 Şubat 2017'de gerçekleştirilerek, inşaata başlandığı belirtilen açıklamada, "İnşaatın fiziki gerçekleşmesi, yüzde 38 seviyesindeyken 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 32'nci maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen geçici 4'üncü maddesine istinaden yüklenici tarafından sözleşmenin tasfiyesi için başvuru yapılmıştır. Bakanlığımızca yüklenicinin tasfiye talebi uygun görülerek, yapım işinin tasfiyesine karar verilmiştir." denildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen tasfiye komisyonunun 26 Kasım 2019 itibariyle incelemelerini tamamlayarak, yarım kalan imalatların tamamlanması için yüklenici firmaya 30 Ocak 2020'ye kadar süre verdiği vurgulanan açıklamada, "Yüklenici tarafından tasfiye komisyonunun tamamlanmasını istediği imalatlar, 30 Ocak 2020 tarihi itibariyle tamamlanmış olup işin kesin hesap çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Bursa Şehir Hastanesi'nin hizmete başlamasıyla 2. basamak özellikli sağlık hizmet planlamaları doğrultusunda Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi projesinde ihtiyaç duyulan revizyonların ikmal inşaatı yapım ihalesine dahil edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2020 yılı yatırım programında yer alan ve ödeneği ayrılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ikmal inşaatı proje revizyon çalışmaları ve ikmal inşaatı yapım ihale dosyası, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. Proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip ikmal inşaatı yapım ihalesi yine Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından en kısa sürede yapılacaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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