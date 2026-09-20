Ali Rıza Demircan: Çıplaklık ahlakımızı çökertirken cinselliğimizi de köreltiyor

İlahiyatçı-yazar Ali Rıza Demircan, son yazısında insanın yaratılışı, erkek ve kadın arasındaki ilişki, örtünme anlayışı ve toplumsal değerler üzerine görüşlerini kaleme aldı.

Yazısına Kur'an'daki bazı ayetlere atıf yaparak başlayan Demircan, insanın erkek ve kadın olarak en güzel biçimde yaratıldığını, iki cins arasında sevgi ve cinsel çekimin yaratılışın bir parçası olduğunu ifade etti.

Bu etkileşimin belirli sınırlar içerisinde tutulması gerektiğini savunan Demircan, İslam inancında örtünme, bakışların korunması ve cinsel ilişkinin evlilik bağı içerisinde yaşanması gerektiğini belirtti.

ÖRTÜNME VE CİNSEL SINIRLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Yazısında örtünme konusuna geniş yer veren Demircan, insanların bedenlerini koruyacak şekilde yaratıldığını ve örtünmenin dini anlayış içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Erkek ve kadın arasındaki doğal çekimin kontrolsüz biçimde sergilenmesinin toplumsal sonuçları olabileceğini savunan Demircan, giyim ve yaşam tarzı üzerinden yapılan teşhirin toplumdaki ahlaki dengeleri etkilediğini öne sürdü.

"TEŞHİRCİLİK TOPLUMSAL DÜZENİ ETKİLİYOR"

Yazıda modern yaşam tarzına yönelik eleştirilerde bulunan Demircan, bazı giyim biçimlerinin kişilerin bedenlerini ön plana çıkaran bir anlayışa dönüştüğünü iddia etti.

Bu durumun yalnızca ahlaki değerlerle sınırlı olmadığını savunan yazar, yoğun görsel etkileşimin insanlar arasındaki doğal ilgiyi de değiştirebileceğini ifade etti.

Demircan, sürekli ve sınırsız biçimde karşı cinslerin birbirine maruz kalmasının zaman içerisinde cinsel ilgiyi azaltabileceğini, bunun da evlilik ve aile ilişkileri üzerinde etkili olabileceğini ileri sürdü.

Ali Rıza Demircan

CİNSEL HAYAT VE EVLİLİK ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Yazısında cinsel hayatın toplum düzeniyle bağlantılı olduğunu savunan Demircan, kontrolsüz cinsel içeriklerin ve teşhir anlayışının farklı sosyal sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Cinsel arzuların sınırlandırılmaması durumunda bireysel ve toplumsal zararların ortaya çıkabileceğini ifade eden yazar, aile yapısının korunmasının önemine dikkat çekti.

FRANSIZ DERGİSİYLE YAPTIĞI RÖPORTAJI ANLATTI

Yazısında geçmişte yaşadığı bir anıya da yer veren Demircan, 1985 yılında Fransız Actuel dergisinin kendisiyle röportaj yapmak için İstanbul'a geldiğini anlattı.

"İslam'a Göre Cinsel Hayat" isimli çalışmasının Avrupa'da da ilgi gördüğünü belirten Demircan, derginin bir muhabir göndererek kendisiyle görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Röportaj sırasında kadınlarla tokalaşmama konusundaki yaklaşımının sorulduğunu aktaran Demircan, bunu dini ve kültürel anlayışı üzerinden açıkladığını belirtti.

"BATI'DAKİ CİNSELLİK ANLAYIŞINI ELEŞTİRDİ"

Demircan, söz konusu röportajda Batı toplumlarındaki cinsellik anlayışına ilişkin görüşlerini de paylaştığını anlattı.

Yazısında, bedenin sürekli şekilde ön plana çıkarılmasının insanlar arasındaki doğal çekimi etkileyebileceğini savunduğunu aktardı.

"TESSETTÜR İMAN, AHLAK VE İBADETTİR"

Yazının son bölümünde tesettür konusuna değinen Demircan, İslami ölçülere uygun örtünmenin inanç, ahlak ve ibadet boyutu bulunduğunu ifade etti.

Toplumda ahlaki değerlerin korunması gerektiğini savunan yazar, teşhir anlayışının yayılmasına karşı farkındalık oluşturulması gerektiğini belirtti.

Yazısında Kur'an'dan ayetlere de yer veren Demircan, bireysel davranışların toplumun genel yapısı üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.