Aliağa FK Zorlu Maç İçin Hazır

09.01.2026 11:29
Aliağa FK, Kahramanmaraş İstiklalspor'la deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Çetin, transfer sürecini değerlendirdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 31 puanla 4'üncü sırada noktalayan Aliağa Futbol, ikinci devrenin ilk haftasında yarın Kahramanmaraş İstiklalspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi Stadı'nda Muhammed Taha Onat'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Teknik Direktör Polat Çetin, 2026 yılının ilk maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir grupta mücadele ettiklerini belirten Çetin, "İyi kadroya sahip, iddialı takımların yer aldığı bir ligde mücadele ediyoruz. Ligde son dört haftaya kadar istediğİmiz performansı sergiledik. Bahis soruşturması süreci ve art arda yaşanan sakatlıklar nedeniyle zor bir dönem geçirdik" dedi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Çetin, "Üç transfer yaptık, ayrılan oyuncularımız oldu. Eksik bölgeleri doldurmak zorundaydık. Mevcut kadromuzun kalitesi tartışılmaz. Bize katkı sağlayacak isimlerle anlaşarak takımımızı güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN KARADENİZ'E TEPKİ

Aliağa FK, ara transferde anlaşılıp lisans çıkarılmasına rağmen Batman Petrolspor'a giden orta saha Gökhan Karadeniz'in transferiyle alakalı açıklama yaptı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde futbol kamuoyunu meşgul eden Gökhan Karadeniz'in transfer süreci ile alakalı karşılıklı mutabakatlar sonunda sözleşme fesih işlemi gerçekleşmiştir. Kardeş Batman Petrol Spor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi biz sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severiz."

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Futbol, Spor, Son Dakika

