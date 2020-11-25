Aliyev, Kelbecer'in kurtuluşunun ardından halka seslendi - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kelbecer'in işgalden kurtuluşunun ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Azerbaycan'da 27 yıldır işgal altındaki Kelbecer bölgesi işgalden kurtuldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kurtuluşun ardından ulusa seslendi.

"MASUM İNSANLAR ATALARININ TOPRAKLARINDAN VAHŞİCE KOVULDU"Azerbaycan halkının yıllardır bu günü beklediğini belirten Aliyev şunları söyledi : "Kelbecer bölgesi 2 Nisan 1993'te işgal edildi. Masum insanlar atalarının topraklarından vahşice kovuldu. Kelbecer'in tarihi eserleri ve doğası ağır hasar gördü. Kelbecer bölgesinin işgali büyük bir trajediydi. Her bölgenin işgali büyük bir trajediydi. Mayıs 1992'de Şuşa ve Laçin bölgelerinin işgalinden sonra Kelbecer işgali Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında coğrafi bir bağlantı da yarattı. Eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin Ermenistan ile sınırı olmadığını herkes biliyor. Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan Laçin bölgesi ve Laçin koridoru ile ayrıldı. Laçin, Şuşa ve ardından Kelbecer bölgelerinin işgali, Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında geniş bir coğrafya bağlantısı oluşturdu ve düşmanın hedefi buydu.""İŞGALİN SORUMLUSU AZERBAYCAN HALK CEPHESİ"Kelbecer bölgesinin işgalinden dönemin iktidarındaki Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'ni sorumlu tutan Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü : "1992 baharında iktidar mücadelesi zirveye ulaştı. Azerbaycan'da iç çatışmalar, kaos, kriz, siyasi kriz ve iktidar mücadelesi çok ciddi sonuçlara yol açtı. Ermenistan bunu topraklarımızı işgal etmek için kullanmaya devam etti. Şuşa ve Laçin'in işgalinden sonra durum kritik seviyeye ulaştı. Bundan yararlanarak Azerbaycan Halk Cephesi bir darbeyle iktidara geldi. Ama bundan sonra ne oldu? Bundan sonra tüm çabasını zayıflamış hükümetini güçlendirmeye, ülkemizde baskıları örgütlemeye, sansür uygulamaya ve başka anti-demokratik adımlar atmaya odakladı. Topraklarımız işgal altındaydı, sivil nüfusumuz atalarının topraklarından kovuldu, Azerbaycan Halk Cephesi ve liderliğinin tek bir amacı vardı: ceplerini doldurmak, akrabalarını atamak ve hükümetlerinin ömrünü uzatmak. Kelbecer işgali bu çirkin adımların sonucuydu." "HAYDAR ALİYEV GÖREVE GELMESEYDİ DEVLET KAYBEDİLECEKTİ"1993 yılında Haydar Aliyev halkın isteği üzerine göreve gelmemiş olsaydı devletin kaybedilebileceğini söyleyen Aliyev, "Zayıflamış hükümetlerini sürdürmek için bir iç savaş başlattılar. Askerlerini ele geçirdiler. Gence'yi bombaladılar. Bunu kimse unutmasın! Bilmeyenlere izin verin ve genç nesile bildirin, bize bu sıkıntıya kim neden oldu? Bu trajedi için kim suçlanacak? Bir milyon insanın içinde bulunduğu kötü durum için kim suçlanacak? O dönemde Azerbaycan Halk Cephesi hükümeti" dedi."KİLİSELERE EL KOYDULAR"Aliyev konuşmasına şunu da ekledi : "Ermeni 'tarihçiler' ve sahtekarlar eski Arnavut kiliselerini taklit ettiler, kendi yazılarını eklediler ve bu kiliselere el koydular. Tarihe bakmak yeter, herkes görsün ki, 1830'larda Çarlık Rusya 'sı Arnavutluk Kilisesi'ni kaldırdı, Arnavut Kilisesi'nin tüm mallarını Ermeni Gregoryen Kilisesi'ne verdi ve Ermeni rahipler, patronları bu kiliseleri devralmaya başladı. Ana görevleri Kafkasya Arnavutluk tarihini silmek ve unutmaktı. Ama biz buna izin vermedik. ""KELBECER'İ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"Kelbecer'de tarım ve özellikle hayvancılığın gelişeceğini belirten Aliyev, bölgenin geniş tarım alanlarına ve zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu söyledi. Şehrin yeniden inşa edileceğini de söyleyen Cumhurbaşkanı tüm ülkede hayatın normale dönmesi için talimat verdiğini aktardı. Ermenistan'dan ve yabancı ülkelerden insanların yasadışı bir şekilde Kelbecer'e yerleştiğini belirten Aliyev, "Bu Cenevre Sözleşmesine göre bir savaş suçudur. Düşmanı adalete teslim edeceğiz, tüm savaş suçlarına, tüm yıkımlara cevap verecek. Ağdam'dayken, sadece Füzuli'de değil, Cebrail 'de de güvenli bir bina bulamadım. Sanki vahşi bir kabile geçmiş gibi her şeyi yok ettiler. ve biz yaratıcılarız. Bu şehirleri ve bölgeleri canlandıracağız. Bu alanları restore etmek için büyük planlarımız var. Zaten bu planlar uygulanıyor, altyapı projeleri uygulanıyor. Şuşa'ya giden yeni bir yolun inşaatı çoktan başladı" dedi."TÜM GELİŞMELER AZERBAYCAN HALKINA BİLDİRİLECEK"Şehirde gerçekleşen tüm çalışmaların halkın bilgisine sunuılacağını belirten Aliyev yapılacak yenilikleri şu şekilde aktardı : "Öncelikle uluslararası uzmanların katılımı ile tüm hasarlar hesaplanacak. Sonra davalar. Daha sonra şehirlerimizin ve köylerimizin yeniden inşası, tarımla ilgili gerekli tedbirler, diğer altyapı projeleri, su ve elektrik. Ondan sonra da yollar."Aliyev, "Düşman Kelbecer'e yeni ve çirkin bir isim verdi. ' Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ' haritalarını yaptılar. Bu haritalar nerede? Hepsi telef oldu. Bu haritalar sadece bir kağıt parçası. Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'nin tamamı, Şuşa ve çevredeki 7 ilçenin tamamı 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ne dahil edildi. Bu haritalar yayınlandı, ders kitaplarında yer aldı ve sergilerde sergilendi. Bu haritaları 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' olarak sundular. Şimdi bu haritalarda ne kaldı? Hiçbir şey değil. Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için gerekli adımları attı" diye konuştu."KELBECER BİZİMDİR! KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR!"

Aliyev konuşmasını şu sözlerle noktaladı : "Şuşa'nın kurtuluşundan bir gün sonra 70'den fazla köyün kurtarılmasıyla düşman diz çöktü ve bir teslimiyet anlaşması imzaladı. Hala nerede olduğunu bilmiyorum. Saklarlar. Muhtemelen bir gün bize söyleyecekler. Paşinyan, bu teslimiyet anlaşmasını nerede imzaladın? Ama şartlarımızı kabul etmek zorunda kaldı. Savaş bir kez daha kimin kim olduğunu gösterdi. Ermenistan mağlup bir ülkedir. Azerbaycan muzaffer bir ülkedir. Kelbecer bizimdir! Karabağ Azerbaycan'dır!"