Aliyev ve Al Nahyan\'dan İş Birliği Vurgusu

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de görüştü. Siyasi, ekonomik, enerji ve insani alanlardaki iş birliğinin gelişiminden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, askeri ve ekonomik alanda gelişmeler ele alındı.

Liderler, Abu Dabi'de iki ülke silahlı kuvvetleri arasında icra edilen 'Barış Kalkanı-2026' ortak operasyonel-taktik tatbikatının önemine değindi. Bu tatbikatların, ordular arasındaki operasyonel uyumluluğa katkı sağlayacağı belirtildi. Ziyaret kapsamında ayrıca iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında savunma iş birliğine dair bir niyet mektubu imzalandı.

Görüşmenin ardından Aliyev ve Al Nahyan'ın katılımıyla, Güney Gaz Koridoru şirketindeki Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na ait hisselerin bir kısmının, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (ADNOC) yatırım kolu olan XRG şirketine satışına ilişkin sözleşme imzalandı.

Görüşmede ayrıca Bakü ile Abu Dabi arasında 'kardeş şehir' ilişkisinin kurulması konusunun da gündeme geldiği bildirildi.