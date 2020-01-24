Alkışlar Denizlispor'a

ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda 2-0 mağlup olduğu güçlü rakibi Trabzonspor'u evinde aynı skorla yenmeyi başaran Yukatel Denizlispor, eşleşmeyi uzatmaya taşımayı başarsa da seri penaltıları 4-2 kaybederek çeyrek finalden oldu. Kupada çeyrek final kaçmasına rağmen yedek ağırlıklı kadronun Trabzonspor önündeki performansı camianın yüzünü güldürdü. Üst üste 2 kez Trabzonspor'un yanı sıra deplasmanda Galatasaray'la da oynayan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Mehmet Özdilek, aslarını dinlendirdi. Sakatlıkları süren Bergdich, Mustafa Yumlu, Aissati, Barrow karşılaşmada forma giymezken Özdilek, Rodallega ve Oğuz Yılmaz'ı da maç kadrosuna dahil etmedi.

Estupinan ve Recep Niyaz'ın golleriyle 2-0 kazandığı maçta Murawski ve Lopes'le seri penaltı atışlarından yararlanamayan Horoz, kupaya alkışlarla veda etti. Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takım olarak seyircilerinin önünde iyi bir mücadele sergilediklerini kaydetti. Oyuncularını performanslarından dolayı kutlayan Özdilek, "120 dakika seyir zevki yüksek bir karşılaşma oldu. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Biz kupadan eleneceksek de böyle elenmeliydik" dedi. Kasımpaşa'dan alınan son transfer Özgür Çek'le ilgili de açıklama yapan Özdilek, "Özgür takıma katıldı. Antrenman ve maç eksiği yok. Geçen hafta lig maçı oynayarak geldi. Hafta sonu kadromuzda olacak. Kadromuza bir stoper katmamız gerektiği bu maçla biraz daha ortaya çıktı" dedi.

ABDOULAYE BA İDDİASI

DEFANSA takviye arayan Denizlispor'un daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor formaları da giyen Senegalli stoper Abdoulaye Ba'yla ilgilendiği iddia edildi. 29 yaşındaki stoper ile görüşen yönetimin olumlu yanıt aldığı öğrenildi. İspanya La Liga 2 ekiplerinden Rayo Vallecano forması giyen Ba'nın büyük bir sürpriz olmaması halinde yeşil-siyahlı formayı giymesi bekleniyor. Bu sezon takımı ile sadece 1 kez kupa maçında forma giyen Ba, Süper Lig'de iki takımda 16 kez oynayıp 2 gol attı.

- Denizli