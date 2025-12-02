Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı

Haberin Videosunu İzleyin
Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı
02.12.2025 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı
Haber Videosu

Aksaray'da, polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan ve 119 promil alkollü olduğu anlaşan sürücü, bir Emniyet Müdürü Yardımcısı'nın makam aracına çarparak durabildi. Sürücü gözaltına alındı ve ceza uygulandı.

Aksaray'da'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 119 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücü Miraç Mustafa A. (28), takip sırasında İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSTEN KAÇTI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda şüphe üzerine Miraç Mustafa A.'nın kullandığı 68 FK 398 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Miraç Mustafa A., ihtara uymayıp aracıyla kaçmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ MAKAM ARACINA ÇARPTI

Miraç Mustafa A., takip sırasında 68 AEP 841 plakalı İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Zafer Öztürk'ün makam aracına çarparak durabildi. Miraç Mustafa A.'nın yapılan alkol testinde 119 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Miraç Mustafa A. hakkında 11 bin 430 lira para cezası uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu 5 yaşındaki Samyeli’nin en mutlu anları ortaya çıktı Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı
İstanbul’da tarihi köşkü küle çeviren yangın İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın
Trump: Ukrayna’da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon Terör örgütüne ağır darbe indirildi ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi
Merkez nüfusu 100 bin olan Kars’ta araç sayısı 50 bini aştı Merkez nüfusu 100 bin olan Kars'ta araç sayısı 50 bini aştı
Hong Kong’da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta “Geliyorum“ demiş Hong Kong'da onlarca kişinin yanarak öldüğü facia adeta "Geliyorum" demiş
Rektör kardeşinden tartışma yaratan “kadro“ paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın Rektör kardeşinden tartışma yaratan "kadro" paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın
Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı
Bakan Fidan: Putin, belirli şartlar altında barış anlaşmasını kabul etmeye hazır Bakan Fidan: Putin, belirli şartlar altında barış anlaşmasını kabul etmeye hazır
Eşine yaşattıkları akılalmaz Kalçasını kırıp eve kilitledi, bir de kaçtı Eşine yaşattıkları akılalmaz! Kalçasını kırıp eve kilitledi, bir de kaçtı

00:03
Seçil Erzan mahkemede “Annemi bir daha göremeyecek miyim“ diye sordu
Seçil Erzan mahkemede "Annemi bir daha göremeyecek miyim?" diye sordu
23:42
Metin Öztürk derbi sonrası isyan etti: Emniyet derhal o kişiyi bulmalı
Metin Öztürk derbi sonrası isyan etti: Emniyet derhal o kişiyi bulmalı
23:16
Kuzey Irak’ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma
22:55
Okan Buruk’tan zehir zemberek sözler: Oyuncum kör oluyordu, iki futbolcumuzun ayağı kırılabilirdi
Okan Buruk'tan zehir zemberek sözler: Oyuncum kör oluyordu, iki futbolcumuzun ayağı kırılabilirdi
22:35
Galatasaraylı taraftarlardan 905’teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki
Galatasaraylı taraftarlardan 90+5'teki golün ardından yıldız oyuncuya büyük tepki
22:18
Avrupa’nın orta yerinde kahreden görüntü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
22:11
Ali Koç’un derbi galibiyeti hasreti devam etti
Ali Koç'un derbi galibiyeti hasreti devam etti
22:09
Kadıköy’de kazanan yok Derbide son sözü 905’te Fenerbahçe söyledi
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi
21:42
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
19:49
Konya’da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu
19:46
Seçil Erzan’a 102 yıl hapis cezası
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 01:56:19. #7.13#
SON DAKİKA: Alkollü sürücü emniyet müdürünün bulunduğu makam aracına çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.