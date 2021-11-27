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Alkollü araç kullanırken çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Alkollü araç kullanırken çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı

27.11.2021 00:57
Alkollü araç kullanırken çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan Önder Çınar'ın yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan Önder Çınar'ın yargılanmasına başlandı. Sanık Çınar ilk duruşmadaki savunmasında örnek bir vatandaş olduğunu söyleyerek "Görevli memurlar kendilerini korumak adına hiçbir şey yapmamışlardır. Olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Küçükçekmece'de alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisi Kansu Turan'ın (29) ölümüne, Kadir Aykutluğ'un (32) ise yaralanmasına neden olan Önder Çınar'ın (38) yargılanmasına başlandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Önder Çınar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya hayatını kaybeden Kansu Turan'ın ailesi de katıldı.

"Örnek bir vatandaşım"

Duruşmada savunması sorulan Önder Çınar aileye başsağlığı dileyerek "Ben düzenli hayatı olan biriyim. Örnek bir vatandaşım. Kasıtlı olabilecek hiçbir durum yok. Benim olayım tamamen bir trafik kazasıdır. Bir kastım yoktur. Ben milliyetçi bir Türk vatandaşıyım. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Herkesin başına gelebilecek bir trafik kazasıdır. Seyir halindeyken karanlıkta çarptım. Hiçbir işaret görmedim. Böyle bir olaya sebep olduğumdan dolayı üzgünüm. Hızım 100 ile 110 km arasındaydı. Geç bir saatti evime gidiyordum. Polis aracı görmedim, görseydim hızımı azaltırdım. Sol şeritteki aracı geçmek istediğim için kaza yaptım. Çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Direk ve menfeze çarparak durdum. Kazadan sonra araçtan indim. Sonra memurlar beni aldı. Kaçma gibi bir teşebbüsüm yok" şeklinde konuştu.

"Kasten aracı üzerimize sürdü"

Olaydan yaralı kurtulan Kadir Aykutlu ise kontrol noktası oluşturduklarını ve 12 duba olduğunu söyleyerek "7 dubayı ezdi. Polis aracının tepe lambası yanıyordu. Giysilerimizde parlayan reflektör, ellerimizde ise fener vardı. Kasten aracı üzerimize sürdü. Olay öncesi telsizden bir aracın aşırı hız yaptığı için kovalandığına dair uyarı geldi. Biz bir ticari taksiyi durduruyorduk. Taksi durdu. Dubalara vururken gaza yüklendi. Biz o sırada can havliyle taksiye yapıştık. Arkadaşımın kan izi taksinin iç tavanına vurmuş. Aracı üzerimize kasten sürdü, kaçtı. Yukarıda kaza yapmış. Vatandaşlar o kaza yapınca aşağıdaki olaydan habersiz onun yardımına gitmiş. O kaçmaya yeltenmiş, "Bırakın, bırakın polis geliyor" demiş. Polisten kaçıyor bizi de orada görünce durduracağımızı sandı" beyanında bulundu.

Şehit bekçinin annesi Hatice Turan ise " Oğlum işini severek yapıyordu. Benim çocuğumun babası yoktu, yetimdi. Bizim babamızdı. Ben şikayetçiyim. Her şey ortada" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru İbrahim B. "Uygulama yapıyorduk. 3 grup çalışıyorduk. Bir kısım uygulama yapıyordu. Biz arabadaydık. Ben araçtan gözetleme yapıyordum. Bir ışık gördüm sonra gürültü duydum. Dışarı çıktığımda arkadaşlarımı gördüm. Kadir Aykutlu 'ben iyiyim' dedi. Kansu Turan ise beline kadar taksinin içindeydi ben çıkardım. Çıkardığımda ise sağ bacağının olmadığını gördüm. Kanı durdurmak için kemerle bağladım. Fren sesi duymadım. Direk daldı. Sonra başka bir kaza yaptı" şeklinde beyanda bulundu.

Duruşmada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izlenirken maktulün annesi Hatice Turan gözyaşlarına hakim olamadı.

"Olay bir trafik kazası"

Görüntülerin izlenmesinin ardından savunma yapan sanık Önder Çınar'ın avukatı "Öncelikle aileye baş sağlığı diliyorum. Müvekkilim kusurludur. Alkollüdür. Buna itirazımız yok. Ancak uygulama noktası da mevzuata uygun değildir. Ölen kişinin memur olması nedeniyle soruşturma taraflı yürütüldü. Müvekkilim maktulü hiç tanımıyor. Herhangi bir öldürme amacı yoktur. Olay bir trafik kazası. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

"Memurlar kendilerini korumak adına hiçbir şey yapmamışlardır"

Tekrar söz verilen sanık Önder Çınar ise "Görevli memurlar kendilerini korumak adına hiçbir şey yapmamışlardır. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Benim de bir ailem var. Tam evlilik aşamasındayken bu olay başıma geldi" şeklinde konuştu.

Sanık savunmasının ardından mahkeme eksikliklerin giderilmesine ve sanık Önder Çınar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs'ta Küçükçekmece'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece saat 02.00 sıralarında görevlilerin uygulama noktasında görevlerini yaptıkları sırada Bağcılar istikametinden gelen bir aracın uygulama noktasında durmayarak olay yerinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan ile Kadir Aykutluğ'a çarptığı ve cadde üzerinde başka bir kaza yaparak durduğu aktarılmıştı. İddianamede bacağı kopan Kansu Turan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, Kadir Aykutluğ'un basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti. Aracın sürücüsü Önder Çınar'ın 1,55 promil alkollü olduğu da iddianamede belirtilerek, sürücü Çınar'ın trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği ve levhalara riayet etmediği ifade edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Önder Çınar'ın kendisine dur ikazı yapan memurlardan kaçtığı, hızını azaltmadan geçici olarak trafiğe kapalı alana girdiği belirtilerek 1. dereceden asli kusurlu olduğu açıklanmıştı. İddianamede incelenen kamera kayıtlarına da yer verilerek "Aracın uygulama noktasına hızlı bir şekilde girdiği ve önce dubalara ardından ise görevli memurlara çarptığı, ölen Kansu Turan'ın kopan bacağının yaklaşık 100 metre ileriye gittiği" ifadeleri kullanılmıştı. İddianamede sanık Önder Çınar'ın 'olası kasıtla öldürme' ve 'olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü araç kullanırken çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü araç kullanırken çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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