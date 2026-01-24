Alkollü Sürücü Polise Çarptı, Tutuklandı

ESENYURT D-100 Karayolu'nda polis, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Kaçış sırasında görevli polise çarpmaya çalışan sürücü, drift atarak ve tehlikeli manevralar yaptı. Sürücü, yoğun trafikte yaşanan takibin ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.O.'nun 1.35 promil alkollü olduğu belirlendi. 67 bin 93 lira idari para cezası uygulanan A.O., tutuklandı.

Olay, 23 Ocak Cuma günü saat 01.00 sıralarında Esenyurt D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve takip çalışmaları sırasında, Avcılar yönünden Edirne istikametine doğru makas atarak ilerleyen araca dur ihtarında bulunuldu.

ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Seyir halindeki araç Esenyurt bölgesinde durakladığı sırada, ekip aracından inen polis memuruna üstüne doğru aracı sürdü. Şüpheli araçla yeniden kaçmaya başladı. Kaçışı engellemek amacıyla polis memuru tarafından aracın lastiğine bir el ateş edildi. Şüpheli araçla D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Esenyurt bölgesinde drift attığı, sesli ve ışıklı ikazlara rağmen kaçışın sürdürdüğü, ardından da yeniden D-100'e bağlanarak Beylikdüzü yönüne kaçtığı tespit edildi.

1.35 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Devam eden takip sırasında araç, Beylikdüzü bölgesinde yoğun trafiğin bulunduğu bir alanda kontrollü şekilde durduruldu. Şüpheli araçtan inmemek için görevli polise direndi. Araçtan indirilen sürücü gözaltına alındı. A.O. olduğu belirleyen şüphelinin yapılan ölçümünde 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

67 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddeleri kapsamında toplam 67 bin 93 TL idari para cezası yazıldı.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli A.O. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüphelinin poliste 'kasten yaralama' ve 'yağma' ile 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.