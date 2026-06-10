Allianz’ın 3 milyon euro’ya varan desteğiyle Koruncukköy Bolluca’da inşa edilen kız öğrenci yurdu kapılarını açtı - Son Dakika
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Allianz’ın 3 milyon euro’ya varan desteğiyle Koruncukköy Bolluca’da inşa edilen kız öğrenci yurdu kapılarını açtı

Allianz’ın 3 milyon euro’ya varan desteğiyle Koruncukköy Bolluca’da inşa edilen kız öğrenci yurdu kapılarını açtı
10.06.2026 12:02
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Allianz Türkiye ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinin ardından kız çocuklarına kalıcı bir yuva sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Bir Kız Gelecek” programı kapsamında İstanbul Bolluca’da yapımı tamamlanan yeni yurt binası kapılarını açtı.

Allianz Türkiye ve Allianz Grubu’nun toplam 3 milyon euro’ya yakın desteğiyle hayata geçirilen yapı, kız çocuklarının güvenli, sürdürülebilir ve kalıcı bir eğitim ortamına erişimini desteklerken, Koruncuk Vakfı’nın daha fazla çocuğa yuva olabilmesine de katkı sağlayacak.

Türkiye’de sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Allianz Türkiye, Koruncuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği Bir Kız Gelecek programını uzun vadeli bir sosyal etki modeline dönüştürmeye devam ediyor. Programın “Kurum Odağı” kapsamında İstanbul Bolluca’da inşa edilen yeni yurt binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, Allianz Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sırma Boshnakova, Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray ve çok sayıda konuk katıldı.

Allianz’ın 3 milyon euro’ya varan desteğiyle Koruncukköy Bolluca’da inşa edilen kız öğrenci yurdu kapılarını açtı

Tolga Gürkan: “Kız çocuklarının eğitimine yapılan yatırım, toplumun geleceğini dönüştürüyor”

Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan törende yaptığı konuşmada; “Allianz Türkiye olarak 103 yıldır bu topraklarda sadece bir sigorta şirketi olarak değil, yaşadığımız toplumun geleceğine karşı sorumluluk duyan bir vizyonla faaliyet gösteriyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından, afetlerin sarsıcı etkisini en çok hisseden ve eğitimden kopma riski taşıyan kız çocuklarımızın hayatında kalıcı bir fark yaratmak için Koruncuk Vakfı ile yollarımızı birleştirdik. Allianz Grubu’nun desteğiyle hayata geçirdiğimiz 3 milyon euro’luk bu yeni yurt yatırımı, bizim için sadece 2 bin 230 metrekarelik fiziksel bir yapıdan ibaret değil; burası kız çocuklarımızın güvenle büyüyeceği, hayal kuracağı ve fırsat eşitliğine kavuşacağı bir yuva. Biz burada aslında bir bina inşa etmedik; yurdun kapısından başlayıp üniversite bursları, mentorluk, staj ve istihdam olanaklarıyla taçlanacak uzun soluklu bir hayat yolculuğuna eşlik etme sözü verdik.

Bugün burada tamamlanmış bir projeyi değil, yeni başlayan çok güçlü bir hikâyeyi kutluyoruz. Gerçek ve kalıcı toplumsal etkinin ancak uzun vadeli bir bağlılıkla yaratılabileceğine inanıyoruz. Bu duvarların arasında büyüyen kızlarımız yarın birer öğretmen, doktor, mühendis veya girişimci olarak kendi ayakları üzerinde durduklarında, bugün attığımız adımın gerçek değerini çok daha iyi anlayacağız. Çünkü sarsılmaz bir inançla biliyoruz ki; bir kız çocuğunun geleceği değiştiğinde sadece bir hayat değil, bir aile, bir toplum ve bir ülkenin yarınları değişir. 'Bir Kız Gelecek', Türkiye'nin yarınları aydınlanacak” dedi.

Allianz’ın 3 milyon euro’ya varan desteğiyle Koruncukköy Bolluca’da inşa edilen kız öğrenci yurdu kapılarını açtı

Sirma Boshnakova: “Gerçek etki, geleceğe kalıcı yatırım yapabilmekten geçiyor”

Allianz Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sirma Boshnakova ise şunları söyledi:

“Allianz olarak gerçek toplumsal etkinin; insan odaklı ve anlamlı adımlarla büyüyeceğine inanıyoruz. 'Bir Kız Gelecek' projemiz de tam olarak bu inancın bir yansıması. Çocukların geleceğini güçlendirmek, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekle değil; onların eğitimlerine kesintisiz devam edebilecekleri, kendilerini güvende hissedecekleri ve potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ortamlar yaratmakla mümkün. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yurt bizim için bir binadan çok daha fazlası; burada kalacak olan kız çocukları için aidiyetin, sürekliliğin ve fırsat eşitliğinin bir sembolü. 100 yılı aşkın süredir olduğu gibi, bugün de Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Koruncuk Vakfı, Allianz Türkiye, çalışanlarımız, acentelerimiz ve bu projeye emek veren herkesle birlikte, bu ortak çabanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Allianz’ın 3 milyon euro’ya varan desteğiyle Koruncukköy Bolluca’da inşa edilen kız öğrenci yurdu kapılarını açtı

Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray ise şunları söyledi:

"Bir ülkenin geleceğini belirleyen en kıymetli yatırım, çocukların güvenle büyüyeceği yarınlar inşa etmektir. Koruncuk Vakfı olarak 45 yılı aşkın süredir korunma ihtiyacı olan çocuklar için çalışıyor; 2019 yılından bu yana ise odağımıza eğitime erişimde zorluk yaşayan kız çocuklarımızı alıyoruz. Bu deneyim bize gösterdi ki; her çocuğun bir potansiyeli vardır ama her çocuk o potansiyeli gösterebileceği koşullara sahip değildir. Bu nedenle çocuklarımızı kabul ederken hiçbir akademik başarı şartı aramıyoruz. Bizim için önemli olan, çocukları yalnızca bugünkü koşullarıyla değerlendirmek değil; o koşulları güçlendirerek eğitim yolculuklarını sürdürebilmelerine destek olmaktır.'Bir Kız Gelecek' programı kapsamında açılışını yaptığımız bu yurt, tam da bu anlayışın ürünüdür. Allianz ile hayata geçirdiğimiz bu güçlü iş birliği sayesinde daha fazla kız çocuğunun güvenli bir yaşam alanına kavuşmasına, eğitimine kesintisiz devam edebilmesine ve kendi geleceğini kurabilecek desteğe erişmesine katkı sunacağız

''Hayatını kendi kararlarıyla kuran, kendi ayakları üzerinde duran tek bir kız çocuğu bile dünyayı değiştirebilecek o büyük gücün ta kendisidir."

Allianz’ın 3 milyon euro’ya varan desteğiyle Koruncukköy Bolluca’da inşa edilen kız öğrenci yurdu kapılarını açtı

Kız çocukları için güvenli ve sürdürülebilir bir yuva

Koruncuk Vakfı’nın Bolluca Kampüsü’nde konumlanan ve inşası 13 ayda tamamlanan yeni yurt binası; kız çocuklarının barınma ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı olmanın ötesinde, onların eğitim ve gelişim yolculuklarını destekleyen bütünsel bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Yaklaşık 2 bin 230 metrekarelik alana sahip binada; yaşam alanları, sosyal alanlar, dinlenme alanları, kütüphane, yemekhane ve ortak kullanım bölümleri yer alıyor. Açılan yeni yurtta; Koruncuk Vakfı'nın çocuğun yüksek yararını esas alarak yaptığı çalışmalar kapsamında daha fazla kız çocuğuna barınma, eğitim ve psiko-sosyal destek sağlanmaya devam edilecek.

Bir Kız Gelecek programı kapsamında hayata geçirilen yeni yurt yatırımıyla birlikte Koruncuk Vakfı’nın mevcut kapasitesinin artırılması ve daha fazla kız çocuğunun güvenli bir yaşam ve eğitim ortamına erişebilmesi hedefleniyor.

Geleceğe uzanan çok katmanlı bir destek ekosistemi

Bir Kız Gelecek programı, Allianz Türkiye’nin Koruncuk Vakfı ile yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü iş birliğini daha kapsamlı ve uzun vadeli bir sosyal etki modeline dönüştürüyor. Program kapsamında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 25 kız çocuğunun dört yıl boyunca barınma, eğitim, sosyoekonomik destek ve psikososyal danışmanlık ihtiyaçları karşılanırken; bugün 43 üniversiteli Koruncuk kızına burs, staj ve gelişim imkânı sunuluyor. Allianz çalışanlarının gönüllü katkılarıyla yürütülen mentorluk programında ise geçtiğimiz yıl 17 kız çocuğu bire bir mentorluk desteğinden yararlandı. İnsan, eğitim, gelişim ve istihdam odakları üzerine inşa edilen Bir Kız Gelecek programı; kız çocuklarının yalnızca eğitim hayatlarında değil, kariyer yolculuklarında ve bağımsız bireyler olarak güçlenmelerinde de yanlarında olmayı hedefliyor.

Şirket Haberleri, İstanbul, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Şirket Haberleri Allianz’ın 3 milyon euro’ya varan desteğiyle Koruncukköy Bolluca’da inşa edilen kız öğrenci yurdu kapılarını açtı - Son Dakika

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