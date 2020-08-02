Alman Dünya şampiyonu Türkiye'de kampa girdi

Almanların profesyonel bokstaki dünya şampiyonu Sebastian Formella, 22 Ağustos tarihinde Amerika'da yapacağı önemli karşılaşma öncesi İstanbul'da kampa girdi.

Türk kulübü EC BOXİNG formasıyla iki kez üst üste dünya şampiyonluğu kemerini beline takan Alman boksör Sebastian Formella, kamp için İstanbul'u seçti. Şampiyon boksör, Türkiye'deki imkanların dünya çapında olduğunu belirterek, Los Angeles'in hava şartlarının İstanbul'a benzemesi dolayısıyla bu kampın faydalı olacağını vurguladı. Dünyanın en iyi promotörü ile birlikte çalıştığını belirten Formella, "Erol Ceylan, bana telefon açıp 'bu maça çıkabilir misin?' diye sorduğunda hiç düşünmeden evet dedim. Sözleşme şartlarına bile bakmadım çünkü biliyorum ki, kendisi benim için dünyanın en iyi sözleşmesini hazırlayacaktır" dedi. İstanbul'a gelirken pandemi hakkında hiçbir korku yaşamadığını vurgulayan sporcu, "Burada önlemler çok iyi, insanlar hastalıktan korunmak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. İnsanları çok candan ve misafirperver. Yurt dışında Türkiye hakkında yapılan olumsuz haberlerin doğru olmadığını gördüm" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan ve fotomodel eşi Alexandra Ceylan'da hem Kurban Bayramını geçirmek ve hem de sporcularının bu önemli karşılaşma öncesi yanında olmak amacıyla İstanbul'a geldiler. Alexandra Ceylan'da geçtiğimiz günlerde Hamburg'da yaptığı fotoğraf çekimlerinin gelirlerini şiddet gören kadınlara bağışlamıştı. Alexandra Ceylan, ünlü modacı Raşit Bazıbağlı'nın hazırladığı elbiseler ile Antalya'da yapılacak olan moda çekimlerinin gelirlerini de yine ihtiyaç sahibi bayanlara bağışlayacağını belirtti.

Erol Ceylan: "Yıllardır bu günü bekliyorduk"

Almanya'da dört kez ülkenin en iyi promotörü seçildikten sonra Tokyo'da yapılan tören ile dünyanın en iyi promotörü ödülüne layık görülen Erol Ceylan, uzun yıllardan beri bu günü beklediklerini vurgulayarak, "Amerika'da devler arasında maç yapmak dünyanın en zor işidir ancak biz buna hazırız. Boksörüme güveniyorum ve bu fırsatı en iyi şekilde kullanacağından eminim. İki ayrı federasyonda yapılacak olan karşılaşmada kazanan hem WBC hem de IBF klasmanlarında iki dünya şampiyonluk kemerini birden beline takacak. Ayrıca bu karşılaşma bir eleme niteliği de taşıyor. Bu arada ağır sıkletteki madalya ümidimiz olan Ukraynalı Viktor Faust, Kiev'de çıktığı maçta rakibini ikinci rauntta nakavt ederek büyük bir başarıya imza attı. Maalesef bu Covit-19 pandemisi boks sporunu da çok derinden etkiledi. Sporcularımı uzun zamandan beridir maçlara çıkaramıyoruz. Umarız bu hastalık bir an önce sona erer de sporcularımız yine eski günlerine kavuşarak, dünyanın dört bir yanında karşılaşmalara çıkarlar" dedi. - İSTANBUL