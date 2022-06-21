Almanya, AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobillerin 2035'te yasaklanması planını reddetti - Son Dakika
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Almanya, AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobillerin 2035'te yasaklanması planını reddetti

21.06.2022 17:49
Almanya, AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobillerin 2035'te yasaklanması planını reddetti

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman hükümetinin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Alman hükümetinin Avrupa Birliği'nin (AB) yeni benzinli ve dizel otomobil satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Lindner, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, AB'nin üye ülkelerde 2035'ten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılmamasına yönelik planının "yanlış" olduğunu savundu.

Lindner, Alman hükümetinin AB'nin bu yasasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Lindner, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatları ve ham maddelerdeki keskin artışın yol açtığı yüksek enflasyonun ekonomik temellere zarar verdiğini vurguladı.

Lindner, 2023 yılında faiz ödemelerinin önceden beklenen 4 milyar avro yerine 30 milyar avro olacağını öngördüklerini bildirdi.

Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor. Ülkede istihdamın da yüzde 3'ü otomotiv sektöründen sağlanıyor.

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum-Fit for 55" paketi kapsamında, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olmasını önermişti.

Buna göre, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP), AB ülkelerinde yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye 8 Haziran'da destek verdi. Bu aşamadan sonra AP ile üye ülkeler arasında düzenlemeye ilişkin müzakereler yapılacak.

AB, 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor.

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Almanya Başbakanı Scholz: 'AB genişlemeye kendisini hazırlamalı' Almanya Başbakanı Scholz: 'AB genişlemeye kendisini hazırlamalı'
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobillerin 2035'te yasaklanması planını reddetti - Son Dakika

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