Almanya bir sokak köpeği kazandı - Son Dakika
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Almanya bir sokak köpeği kazandı

19.08.2022 10:10

Almanya bir sokak köpeği kazandı Adana'da üzerine kimyasal madde dökülerek yakılan sokak köpeği "Çiçek" Almanya'da sahiplendirildi Ogün Sever Okur: "Çiçek şuanda çiçek gibi yaşıyor" Yaralı sokak köpeğinin tedavisini yaptıran Vedat Öğrenir: "Çiçek, şimdi hayatının en güzel günlerini...

Almanya bir sokak köpeği kazandı

Adana'da üzerine kimyasal madde dökülerek yakılan sokak köpeği "Çiçek" Almanya'da sahiplendirildi

Ogün Sever Okur:

"Çiçek şuanda çiçek gibi yaşıyor"

Yaralı sokak köpeğinin tedavisini yaptıran Vedat Öğrenir:

"Çiçek, şimdi hayatının en güzel günlerini yaşıyor"

ADANA - Adana'da üzerine kimyasal madde dökülerek yakılmış halde bulunan 'Çiçek' isimli sokak köpeği, 6 ay süren zorlu tedavisinin ardından Almanya'da bir aileye sahiplendirildi. Almanya'da kendisine arkadaş da bulan Çiçek, şimdi hayatının en güzel günlerini yaşıyor.

5 yıldır kendisini sokak köpeklerine adayan Vedat Öğrenir (55), geçen Ocak ayında merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde üzerine kimyasal madde dökülmüş ve sırtı yanmış bir sokak köpeği buldu. Öğrenir hemen köpeği veterinere götürüp ilk tedavisini yaptırıp beslemeye başladı.

Bu sırada köpeğin adını 'Çiçek' koyan Öğrenir, daha sonra kentte yaptığı yardımlarla adını duyuran Ogün Sever Okur'a durumu anlattı. Okur ise Almanya'daki Mareike Böhr isimli arkadaşına ulaştı. Böhr, Çiçek isimli köpeği Almanya'ya götürmeyi teklif etti ve tedavi masraflarını üstlendi.

Almanya serüveni başladı

Ameliyat ve ardından 6 ay süren tedavinin ardından Çiçek, sağlığına kavuştu. Ogün Sever Okur gerekli işlemleri başlattı. Aşı, izin ve pasaport sürecinin de tamamlanmasının ardından Mareike Böhr, geçen ay Adana'ya gelerek Çiçek'i aldı ve uçakla Almanya'nın Frankfurt kentine götürdü.

Ailenin ikinci köpeği olan Çiçek, şimdi hayatının en güzel günlerini yaşıyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, "Vedat ağabeyimiz Çiçek'i buldu ve bana gösterdi. Bende Almanya'daki arkadaşıma gösterdim o da sahiplenmek istedi. Tedavi masraflarını karşıladılar. Vedat ağabeyimiz bütün tedavi süreçlerinde başından sonuna kadar Çiçek'in başındaydı. Daha sonra da ben Türkiye'deki gereken evrakları hazırladım. Mareike Böhr geldi buradan Çiçek'i teslim aldı ve gitti. Çiçek şuanda çiçek gibi yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Çiçek çok direndi"

Vedat Öğrenir ise Çiçek'i bulduğunda sırtının yanık olduğunu belirterek, "Çiçek, 2 ay klinikte 4 ayda yanımda kaldı. Almanya'dan Çiçek'in hikayesini duyan arkadaşlarımız tedavi masraflarını üstlendiler. Şuanda Çiçek, hayatının en güzel günlerini yaşıyor. Çok mutlu. Birde arkadaşı var orada. Bu yara aslında atlatılacak gibi değildi ama Çiçek çok direndi. Sonunda da kazandı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Almanya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya bir sokak köpeği kazandı - Son Dakika

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