Almanya, BM Güvenlik Konseyi'nin 55 Yıldır Kapalı Olan Perdelerini Açtı

Bir aylığına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralan Almanya, konsey salonunun Küba devriminin liderlerinden Che Guevara'yı hedef alan bazukalı saldırıdan beri kapalı duran perdelerini açtı."Açıklık ve şeffaflığı' simgelediği belirtilen bu adımla, 1964'ten beri gün ışığı almayan salon aydınlandı.Almanya'nın BM misyonunun Twitter hesabında "Birleşmiş Milletler üyeliği ve sivil toplumda açıklık ve şeffaflık sadece sembolik açıdan değil, güvenilirlik ve meşruiyet açısından da önemlidir" denildi.Kübalı devrimci Che Guevara 11 Aralık 1964'te bu salonda konuşma yaparken Doğu Nehri'nin karşısından BM binasına bazukayla ateş açılmıştı. Bazuka mermisi binanın 200 metre kadar yakınına düşmüş, ardından diplomatların güvenliği için Güvenlik Konseyi'nin kalın perdeleri kapatılmıştı.Che Guevara, Küba Sanayi Bakanı sıfatıyla yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni sert bir şekilde eleştirdiği konuşmasını kesmemişti. O dönem binbaşı olan Che, elinde purosu ve üzerindeki haki üniformasıyla delege salonunu dolaşırken saldırının "Her şeye daha da tat kattığını" söylemişti.Saldırıda kullanılan ve üzerinde otomatik ateşleme düzeneği bulunduğu belirtilen bazuka daha sonra nehir kıyısında çalılıkların arasında bulunmuştu. İncelemeler sonunda BM duvarlarını delebilecek güçte olan bazukanın salonu vurabilecek şekilde konumlandırıldığı açıklanmıştı."Eli bıçaklı bir kadın tarafından öldürülmek daha iyidir'Che Guevara salondayken bir grup Kübalı göçmen de BM binası önünde protesto eylemi yapıyordu.Che Guevara'yı "kesmek" istediğini söyleyerek elindeki av bıçağıyla güvenlik kordonunu aşarak BM binasına doğru koşmaya başlayan Molly Gonzales adlı bir kadın gözaltına alınmıştı. Che Guevara, saldırı girişiminde bulunan kişinin kim olduğunu öğrendikten sonra "Elinde bıçak olan bir kadın tarafından öldürülmek, elinde silah olan bir erkek tarafından öldürülmekten iyidir" demişti.