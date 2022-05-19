Almanya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden boksörün cenazesi defnedildi

Almanya'da ringde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk boksör Musa Askan Yamak'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Yamak'ın cenazesi, ailesi tarafından Almanya'dan hava yoluyla Ordu-Giresun Havalimanı'na, ardından Alucra ilçesine getirildi.

Yamak için Alucra Merkez Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, eşi Müzeyyen, babası Aydın, kardeşleri Emrah, Mert ve Emre Yamak'ın yanı sıra Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Suat Aybar, boksörler, antrenörler ile vatandaşlar katıldı.

Yamak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe merkezindeki kabristanlığa defnedildi.

Yamak'ın, yarı ağır sıklette Avrupa ve Asya şampiyonluğu bulunduğu öğrenildi.