Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin - Son Dakika
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Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin

09.05.2022 15:42
Almanya'daki enerji krizine çözüm önerisi: Emekliler kış aylarını Türkiye'de geçirsin

Ukrayna'daki savaş ile birlikte Avrupa'nın Rusya ile yaşadığı enerji krizi sonrası Almanya, Rus gazını bağımlılığı azaltmak için yeni alternatifler geliştirmenin yolunu arıyor. Çözüm önerisi arasında Almanya'daki emeklilerin kış aylarını Türkiye'nin güney şehirleri, Mallorca veya Tunus'ta geçirebileceği, bunun için hükümetin 500 euro yardımda bulunabileceği kaydedildi.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberde, Almanya'daki emeklilerin kış aylarını Türkiye'nin güney şehirleri, Mallorca veya Tunus'ta geçirebileceği, bunun için hükümetin 500 euro yardımda bulunabileceği kaydedildi.

ENERJİ SORUNU ÇÖZÜMÜ İÇİN TÜRKİYE ÖNERİSİ

Ukrayna'daki savaş ile birlikte Avrupa'nın Rusya ile yaşadığı enerji krizi sonrası Almanya, Rus gazını bağımlılığı azaltmak için yeni alternatifler geliştirmeye çalışıyor.

Almanya seyahat acenteleri derneği VUSR Başkanı Marija Linnhoff ise, enerji sorununun çözümü için farklı bir öneride bulundu. Linnhoff, özellikle emeklilerin kış aylarını Türkiye'nin güney şehirleri, Mallorca veya Tunus'ta geçirebileceğini söyledi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden Ralf Stegner ise söz konusu öneriyi eleştirerek, "Bu, çılgınca bir fikir. Enerji politikası sorunlarımızın çözümüne bir katkı değil" ifadesini kullandı. Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinin Ekonomi Bakanı Andreas Pinkwart de emeklilerin ülkeden ayrılmasının satın alma gücüne olumsuz yansıyacağı belirtildi.

YORUMLAR (1)
  • Kzk : Sonra avrupa bizi kıskanıyor diyince gülüyorlar, avrupanın sadece parası kuvvetli, oda törer olmadığı için, bu ülke teröre 1 trilyon dolar para harcadı Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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