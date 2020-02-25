Almanya'daki ırkçı saldırıda öldürülen Gültekin toprağa verildi - Son Dakika
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Almanya'daki ırkçı saldırıda öldürülen Gültekin toprağa verildi

6 saat önce

ALMANYA'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin (37) memleketi Ağrı'da, ağıtlar yakılarak son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'daki ırkçı saldırıda öldürülen Gültekin toprağa verildi, System.String[]

ALMANYA'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin (37) memleketi Ağrı'da, ağıtlar yakılarak son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'da 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz ve Fatih Saraçoğlu'nun cenazeleri birlikte İstanbul'a getirildi. Ardından Gökhan Gültekin'in naaşı uçakla Ağrı'ya gönderildi. Ahmedi Hani Havalimanı'nda karşılama töreninde Ağrı Halkı imzalı 'İnancımız ve insanlığımız gereği ırkçılığı lanetliyoruz' yazılı pankart taşındı. Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Een, Gültekin'in yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Gültekin'in cenazesi ambulansı ile baba ocağı olan Eleşkirt ilçesinin Tahir Beldesine götürüldü. Bekar olan Gültekin, İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından akşam satlerinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gökhan Gültekin'in annesi Hüsniye Sayan'a taziye dileklerini iletti. Çok üzüntü verici bir olay yaşandığını belirten Başkan Sayan, " Avrupa'ya, medeni bir ülkeyiz diyen Almanya'ya yakışmamıştır. Biz burada Alman halkını sorumlu tutmuyoruz, Alman yönetimine sesleniyoruz. Vatandaşlarımız burada doğdu ama orada doydular. Ataları, babaları orada çalıştı Alman halktına hizmet ettiler. Bunun karşılığı bu olmamalıydı. Acımızı kendi içimizde yaşıyoruz. Irkçılığın kimseye faydası yoktur. Ağrı halkı olarak lanetliyoruz" dedi.

SALDIRIDA 9 KİŞİ ÖLDÜ

Hanau kentinde 19 Şubat gecesi Heumarkt ve Kurt-Schumacher caddeleri üzerindeki iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaşları 21 ile 44 arasındaki 9 kişiyi öldüren Tobias Rathjen (43), saldırının ardından evine giderek 72 yaşındaki annesi Gabrielle Rathjen'i ve daha sonra kendisini öldürdü. Saldırıda Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz adlı Türk vatandaşları Hamza Kurtovi (Bosnalı), Mercedes Kierpacz (Polonyalı), Kaloyan Velkov (Bulgar), Vili Viorel Pun (Romanyalı), Said Nasser El Hashemi (Afganistanlı) hayatını kaybetmişti.


Almanya, Hanau, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:13 Kaynak: DHA
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