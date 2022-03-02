Almanya'dan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'dan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür

02.03.2022 00:08
Almanya'dan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Almanya, Rusya- Ukrayna savaşının ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce Twitter hesabından, "Almanya, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişleri savaş zamanlarında da düzenleyen Montrö Sözleşmesi'nin koruyucusu olarak Türkiye'nin özellikle bu zor dönemde üstlenmiş olduğu belirleyici rolü takdir etmektedir. Uygulamanın sürdürülmesini sağladığınız için teşekkür ederiz." paylaşımında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

YORUMLAR
500
CHP, Ukrayna-Rusya savaşı için Mecliste genel görüşme istedi CHP, Ukrayna-Rusya savaşı için Mecliste genel görüşme istedi Ünlü Şarkıcı Türkiye'ye Sığındı Ünlü Şarkıcı Türkiye'ye Sığındı

Ukrayna, Almanya, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'dan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika


Son Dakika
23:52 Zelenski'yi öldürme planı bozuldu! Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi "V taburu"nun yok edildiğini duyurdu
23:47 İşte Sedat Peker'in son hali! Oğlu Celal Han Peker paylaştı
23:37 Trabzonspor galibiyete sevinemedi! Vitor Hugo'nun sağlık problemi her şeyi geride bıraktı
23:26 Aziz Yıldırım'ın kardeşi, Löw'ün gelmeyeceğini ima etti! Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığına uğradı
23:19 Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı! Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala: Bizi Türkler kurtardı
23:14 Putin'den yeni hamle geldi! Yaptırımlara karşı kararnameyi imzaladı
22:32 Trabzonspor yarı finale yükseldi! Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
22:29 Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti
22:06 Bayraktar SİHA'larına özel beste! Ukrayna Savunma Bakanlığı övgüyle bahsetti
22:04 Ukrayna Ligi Romanya'da bitirilecek! Savaşın ardından ülkeden kaçan Mircea Lucescu girişimlerini sürdürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 00:14:28. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement