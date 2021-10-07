Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu - Son Dakika

Almanya'da polisleri ölümle tehdit eden uyuşturucu çetesi lideri Afgan Sanger Ahmadi, rahat bırakılmaması durumunda ülkedeki Afganları da cinayete teşvik edeceği tehdidinde bulunması üzerine sınır dışı edilmişti.
Ahmadi ile ilgili bomba bir iddia ise Alman basınından geldi. Ülkesi Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü liderinin Türkiye'de olduğu öne sürülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler de iddiaların doğru olabileceğini gözler önüne serdi.
30'dan fazla suça bulaşan "Lions-Cartel" isimli uyuşturucu çetesinin başında olan Ahmadi hakkında İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bu kişi ülkeye girdiyse polisler, yetkililer bunu araştırmak zorundadır" ifadelerini kullandı.
CHP'li Başarır şunları söyledi;
"Sanger Ahmadi Almanya'da bir uyuşturucu çetesinin yöneticisi. Alman polisini tehdit etmiş ve bu kişi Türkiye'de lüks gece kulüplerinde otellerde kalıyor. Instagram hesabında kurşunlarla fotoğraf paylaşıyor. Bu kişi ülkeye girdiyse polisler, yetkililer bunu araştırmak zorundadır."
Öte yandan Habertürk yazarı Fatih Altaylı da Afgan çete lideri olduğu belirtilen Sanger Ahmadi'nin arasında bulunduğu bir grubun fotoğrafını paylaşarak, "Göçmen tezgahını görmüyor musunuz?" başlığıyla dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Türkiye'ye göçmen sorunu üzerinden kirli bir oyun oynandığını söyleyen Fatih Altaylı, "Bunlar Türkiye'ye sığınmış göçmenler. Akşam Boğaz kıyısında bir eğlence mekanında, Adnan Oktarvari bir ortamda oturup içkilerini yudumluyorlar. Ertesi gün güneş doğunca ellerine aldıkları seccadeleri yollara sererek Müslümanlık gösterisi yapıyor, daha fazla din talep ediyorlar. Tiplere bakın ve sıkıysa bunlara itiraz edin. Bunlar Afgan kökenli bir mafya. Avrupa'da da terör estirmiş. Her yerden atılmış. Şimdi Türkiye'de ve kontrolsüz bir göçmen kitlesi ile buluşup, organize bir örgüt kurmasının önünde hiçbir engel yok. Bu fotoğraf Türkiye üzerine oynanan oyunun fotoğrafıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Almanya'nın sınır dışı ettiği Afgan çete lideri Sanger Ahmadi'nin Türkiye'de olduğu iddiası gündem oldu - Son Dakika