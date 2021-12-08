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Almanya'da başbakan seçilen Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'den göreve atama belgesini aldı - Son Dakika

Almanya'da başbakan seçilen Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'den göreve atama belgesini aldı

08.12.2021 13:06
Almanya'da başbakan seçilen Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'den göreve atama belgesini aldı

Federal Meclis'te ilk turda başbakan seçilen Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den göreve atama belgesini aldı.

Federal Meclis'te ilk turda başbakan seçilen Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den göreve atama belgesini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı olan Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Steinmeier, Scholz'a "başbakanlığa atama" belgesini verdi.

Scholz, törenin ardından Federal Meclis'e giderek yemin edecek.

Baerbel Bas başkanlığında toplanan Federal Meclis'te yapılan ilk tur oylamada, Scholz, 707 milletvekilinden 395'inin oyunu alarak başbakan seçilmişti.

Oylamada 303 "hayır" oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Yeni Başbakan Olaf Scholz

Aşağı Saksonya eyaletinin Osnabrück şehrinde 1958'de doğan, daha sonra ailesinin yerleştiği Hamburg kentinde iki kardeşiyle büyüyen 63 yaşındaki Scholz, siyasete genç yaşta ilgi duydu ve 17 yaşında Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) üye oldu.

Partinin gençlik teşkilatı Jusos'ta aktif görev alan Scholz, 1982-1988'de Jusos Başkan Yardımcılığını yürüttü.

Scholz, Hamburg Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve 1985'te avukatlık yapmaya başladı.

Uzun süre iş hukuku alanında avukatlık yapan tecrübeli siyasetçi 1998'de Federal Meclis Milletvekili seçildi.

2001-2019'da partide çeşitli üst görevlerde bulunan Scholz, 2002-2004'te SPD genel sekreterliği, 2009-2019'da genel başkan yardımcılığı ve 2018'de de 2 ay geçici genel başkanlık görevini üstlendi.

Scholz, 2007-2009'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2011-2018'de Hamburg Eyaleti Başbakanı ve 2018'den bu yana Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

Eş Genel Başkan seçilemedi

Scholz, SPD'nin derin kriz yaşadığı 2019'da Klara Geywitz ile eş genel başkanlık için aday oldu.

Ancak Scholz-Geywitz ikilisi, genel başkanlık yarışını, daha sonra eş başkanlar olarak seçilen ve partideki sol kanadı temsil eden Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans'a karşı kaybetti.

Parti içinde çalışkanlığından dolayı takdir edilen Scholz, anketlerde "ülkede en sevilen sosyal demokrat siyasetçi" olarak çıkmasından dolayı SPD yönetimi tarafından 2020'de 26 Eylül 2021'de yapılan genel seçimler için başbakan adayı gösterildi ve SPD seçimlerde yüzde 25,7 ile birinci çıktı.

Scholz, SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakan olarak görev yapacak.

Almanya'da başbakan seçilen Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'den göreve atama belgesini aldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da başbakan seçilen Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'den göreve atama belgesini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da başbakan seçilen Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'den göreve atama belgesini aldı - Son Dakika
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