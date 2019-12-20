Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası - Son Dakika Spor

Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası

6 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonunca (TKF) Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası sona erdi.

Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonunca (TKF) Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası sona erdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan ve Tacikistan'dan 70 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun son gününde büyük slalom yarışları yapıldı.

Sporcuların derece almak için kıyasıya mücadele ettiği ve pistte hafif kazaların yaşandığı yarışlarda, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Yarışmaların dördüncü gününde, erkeklerde Türkiye adına mücadele eden Hırvat asıllı kayakçı Tiriel Luka Abramovic ile kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu altın madalyanın sahipleri oldu.

Organizasyonun son günü yarışlarında dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar:


1- Özlem Çarıkçıoğlu (Türkiye)

2- Atefeh Ahmadi (İran)


3- Sıla Kara (Türkiye)

Erkekler:


1- Tiriel Luka Abramovic (Türkiye)


2- Porya Saveh Shemshaki (İran)

3- Asterios Bakas (Yunanistan)

Türkiye kayakta başarı sağladı

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Dedeman Otel'in önünde gerçekleştirilen törenle, müsabakada dereceye giren sporculara protokol üyelerince madalya ve ödülleri verildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, organizasyona katkı sağlayan ve emeği geçen kurum ile kuruluşlara teşekkür ederek, sporcuları tebrik etti.

Türkiye adına yarışan ve 4 kategoride de altın madalya kazanan Hırvat asıllı kayakçı Tiriel Luka Abramovic başarısıyla dikkati çekti.

Kadınlarda mücadele eden Özlem Çarıkçıoğlu iki altın, bir gümüş, Sıla Kara ise birer olmak üzere altın, gümüş ve bronz, Ayşe Durlu da bir bronz madalya aldı.

Türkiye, İran, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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