Alper Kınar’dan derbi yorumu: Fenerbahçe'de Tedesco veda maçlarını oynuyor

26.04.2026 17:04
Spor yazarı Alper Kınar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kınar, sarı-lacivertlilerin Tedesco ile son maçlarına çıktığını söyledi.

Trendyol Süper Lig’de gözler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye çevrilirken, spor yazarı Alper Kınar’dan dikkat çeken yorumlar geldi. Derbi öncesi iki takımın son durumunu değerlendiren Kınar, özellikle Fenerbahçe cephesine yönelik sert ifadeler kullandı.

TEDESCO İÇİN KRİTİK DERBİ VURGUSU

Alper Kınar, Fenerbahçe’nin bu karşılaşmaya adeta bir “son şans” maçı olarak çıkacağını belirterek, “Fenerbahçe, son bir hamle yapabilme maçına çıkıyor” dedi. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun takım üzerindeki etkisinin azaldığını savunan Kınar, “Tedesco, hepimizi ümitlendirmişti fakat artık ilerleyecek gücü kalmadı” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DERBİDE FAVORİ GÖSTERİLDİ

Derbi öncesi favori konusunda da net konuşan Kınar, sarı-kırmızılı ekibi öne çıkardı. “Galatasaray’ın derbide yüzde 90 kazanacağını düşünüyorum” diyen deneyimli yorumcu, Fenerbahçe’nin galibiyet ihtimalini ise düşük gördüğünü belirterek, “Fenerbahçe, derbide galip gelirse mucize olur” değerlendirmesinde bulundu.

DERBİNİN YILDIZLARI VE TARTIŞMALI İSİMLER

Kınar, derbide ön plana çıkabilecek isimlere de değinerek Galatasaray’da Osimhen’in, Fenerbahçe’de ise Asensio’nun kilit rol oynayacağını söyledi. Ayrıca hakem Yasin Kol’un Galatasaray cephesinde tepki gördüğünü belirten Kınar, karşılaşmanın saha içi kadar saha dışı tartışmalara da sahne olabileceğine dikkat çekti.

“FENERBAHÇE'DE TEDESCO VEDA MAÇLARINI OYNUYOR”

Deneyimli yorumcu, Fenerbahçe’nin mevcut teknik kadro ile yolun sonuna geldiğini savunarak, “Fenerbahçe, Tedesco ile veda maçlarını oynuyor” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı. Derbi öncesi yapılan bu açıklamalar, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

