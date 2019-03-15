Son Dakika Haberleri: Als Hastası 5 Bin Euroluk İlacının Karşılanmasını İstiyor

Als Hastası 5 Bin Euroluk İlacının Karşılanmasını İstiyor

2 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Güler'e 5 ay önce ALS hastalığı teşhisi konuldu.

Als Hastası 5 Bin Euroluk İlacının Karşılanmasını İstiyor, System.String[]
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Güler'e 5 ay önce ALS hastalığı teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Güler, Japonya ve ABD'de bulunan bir ilacının 5 bin euro olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Güler, 5 ay önce rahatsızlanarak önce Elazığ'da, ardından Mersin'de ve Ankara'da hastanelere başvurdu. Güler'e Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı teşhisi konuldu. 1 ay hastanede yatarak tedavi gören Güler'e tedavisi için bazı ilaçlar yazıldı. Güler, yazılan ilaçlardan birinin sadece ABD ve Japonya'da olduğunu ve fiyatının 5 bin ile 6 bin 500 euro arasında olduğunu öğrendi. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Güler, yurt dışından getirilmesi gereken ilacının devlet tarafından karşılanmasını istiyor.

ALS hastalığına yakalandığını belirten Mehmet Ali Güler, "Hastalığımı 5 ay önce öğrendim. Elazığ'dan Mersin'e gittim. Mersin'de hastalığımın teşhisini koydular. Oradan Ankara'da hastaneye gittim, 1 ay yatarak tedavi gördüm. Şuanda kendim çalışamıyorum. İlaçlarım Japonya ve Amerika'da var. Onlarda dolar, euro üzerinden satıyor. 5 bin euroya satılıyor. Maddi imkanımız olmadığı için eşim temizliğe gidiyor. İmkanımız olmadığı için bu ilaçlarımı alamıyorum. Yetkililer ve Cumhurbaşkanımdan desteklerini bekliyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığına yönlendirildiğini aktaran Güler, sonuç alamadıkları takdirde kaymakamlık tarafından yardımcı olunmaya çalışacağı bilgisinin de kendisine verildiğini söyledi. İlaçlarını acil olarak kullanması gerektiğini, elinde başlayan çukurlukların ilaçları almadığı takdirde tüm vücuduna dağılacağını ifaden eden Güler, bu tedavi yapılmadığı takdirde kendisinin yatalak olacağını söyledi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

Japonya, Mersin, Mehmet Ali Güler, Elazığ, Güncel
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