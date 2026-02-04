Altay'da Ozan Evrim Sözleşmesini Feshetti - Son Dakika
Altay'da Ozan Evrim Sözleşmesini Feshetti

Altay\'da Ozan Evrim Sözleşmesini Feshetti
04.02.2026 12:10
Kaleci Ozan Evrim Özenç, Altay ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da son haftalarda kadroya alınmayan kaleci Ozan Evrim Özenç, siyah-beyazlı kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bu sezon ligde 2, kupada 1 müsabakada görev yapan 33 yaşındaki file bekçisi, ilk yarı bitmeden önce alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname göndermesi nedeniyle Başkan Sinan Kanlı'nın tepkisini çekmişti.

Kaleci Ozan'ın geçmiş dönemden kalan alacakları konusunda yönetimle el sıkışıp yuvadan uçtu. İzmir temsilcisinde 2020-21 sezonundan bu yana görev yapan deneyimli eldiven, siyah-beyazlı takımla 1'inci Lig'de 34, 2'nci Lig'de 18, kupada ise 3 maça çıkmıştı. Kaleci Ozan, ön libero Murat Berkan'dan sonra ara transferde takımdan ayrılan ikinci futbolcu oldu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Ozan Evrim Sözleşmesini Feshetti - Son Dakika

Altay'da Ozan Evrim Sözleşmesini Feshetti
