Altay'da Yekta sesleri
TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren Altay, son olarak Yekta Kurtuluş'a kanca attı.
TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiren Altay, son olarak Yekta Kurtuluş'a kanca attı. 2015-16 sezonunun devre arasından bu yana Süper Lig'de Fraport-Tav Antalyaspor formasını terleten İzmirli futbolcunun siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Yekta'nın transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. İzmirspor altyapısında yetişen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Kasımpaşa, Galatasaray ve Sivasspor'da da görev aldı. A Milli Takım'da 2 kez ay-yıldızlı formayı giyen Yekta, Süper Lig'de 219 maçta 12 gol kaydetti. Deneyimli krampon Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, 2 kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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