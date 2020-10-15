Altay'dan akademi atağı - Son Dakika

Altay'dan akademi atağı

15.10.2020 12:45
Altay'dan akademi atağı, System.String[]

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay, altyapıda tesisleşme ve oyuncu yetiştirme konusunda çıtayı yükseltmek için kolları sıvadı.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay, altyapıda tesisleşme ve oyuncu yetiştirme konusunda çıtayı yükseltmek için kolları sıvadı. Kulüp koordinatörlüğü görevine getirilen Tansu Yaan, Altay Futbol Akademisi'ni kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Tansu Yaan, "Altay akademiyi oluşturup, oraya yatılı bir tesis ve futbol sahaları kazandıracağız. Akademiyi ayrı bir kurum gibi işletmeyi düşünüyoruz. Yer arayışımız sürüyor. Hedefimiz 5 yıl içinde ilk 11'in yüzde 25'i Altaylı ve İzmir doğumlu oyunculardan oluşan bir A takım yaratmak. Bizim için öncelik İzmir. İlk etapta çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Kendi yağımızda kavrulacağız" şeklinde konuştu.

Altyapı tesisi için yer konusunda temasların sürdüğünü ifade eden Tansu Yaan, "Kafamızda birkaç yer var ancak netleşen bir durum olmadığı için açıklama yapamıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sezon Süper Lig'de ve altyapıda çok güçlü bir Altay yaratmak" diye konuştu. Altay'ın Türkiye genelinde 40 ilde 10 binin üzerinde futbol okulu öğrencisi olduğunu dile getiren Kulüp Koordinatörü Tansu Yaan, "Öncelikle topluma faydalı bireyler kazandıracağız. Akademide en az 2 nizami saha, 2 de sentetik çimli sahamız, sporcu lojmanımız ve veliler için kafetaryamız olacak. Veliler çocuklarla iletişime geçemeyecek ancak onları izleyebilecek. Elit grupların gelişimini takip etmek için test laboratuvarımız olacak. Benim işim eğitmek, biz bunu başaracağız" dedi.

YÜCEL İLDİZ'İN EMRİNDEYİMKulüpte A takımla ilgili bir sorumluluğunun olmadığını dile getiren Tansu Yaan, "Oranın CEO'su Yücel hoca. Biz onun emrindeyiz, ne derse yapacağız. Orası bizim işimiz değil. Hocamın oyuncularla iletişimi mükemmel. Teknik direktör Yücel İldiz ne derse olur, onun söylediklerini yapmakla mükellefiz. Biz kulübün yapısını düzenlemeye çalışıyoruz" dedi.53 yaşında olduğunu ve 30 yıldır futbolun içinde yer aldığını belirten Yaan, Katar'ın yanı sıra Türkiye'de Denizlispor, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Akçaabat Sebatspor, Aydınspor, Giresunspor, Kasımpaşa, Karşıyaka, Gaziantepspor ve kısa bir dönem Altay'da çalıştığını sözlerine ekledi.CEM ÖZGENER U17 MİLLİ TAKIMI'NDA

Altay'ın eski başkanlarından Mahmut Özgener'in Altay altyapısında forma giyen oğlu Cem Özgener, U17 Milli Takımı'na davet edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "2004 doğumlu futbolcumuz Cem Özgener, 17-25 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan U17 Milli Takım hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi" ifadelerine yer verildi.


Altay'dan akademi atağı
Altay'dan akademi atağı

Futbol, Milli, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'dan akademi atağı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı Bağcılar'da kaldırımda bekleyen genç, park halindeki aracın çarpmasıyla havalandı
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor Ajax CEO'su Van der Sar, Altay Bayındır'ı takip ediyor         
11:29
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2021'de ekrana dönüyor         
09:11
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen Fatma nine sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 13:02:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'dan akademi atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei