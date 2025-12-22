Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Gülhan\'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı
22.12.2025 18:29  Güncelleme: 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gülhan\'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce'yi altınları için öldüren komşusu Şükrü Kaya'nın (32) kuyumcudaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kaya'nın kuyumcuya çaldığı bilezikleri verdiği, ardından hesap numarasına gelen parayı kontrol ettiği anlar yer aldı.

Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce'yi altınları için öldüren komşusu Şükrü Kaya'nın ifadesinde bahis bağımlılığı ve cinayet detayları ortaya çıktı. Gülhan Börülce'nin cesedi bulunurken, Kaya ve eşi tutuklandı.

GENÇ KADIN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, 18 Aralık'ta meydana geldi. Barış Mahallesi'ndeki lojmanda Gülhan Börülce'den (39) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kadının eşinin Irak'ta askeri personel olduğu öğrenildi. Gülhan Börülce Ankara'da toprağa verilirken, soruşturma kapsamında üst komşuları Şükrü Kaya )32) ile eşi Fatma Kaya (29) gözaltına alındı.

"BIÇAĞI KARNINA SAPLAMAYA BAŞLADIM"

Şükrü Kaya, emniyetteki ifadesinde, bir süredir yasa dışı bahis oynadığını, yüksek miktarda para kaybettiğini belirterek, "Elimde avucumda ne varsa bu yolda heba olup gitti ancak bir türlü oynamaktan da vazgeçemedim. En son 2 gün önce yine bahis oynadım. Şu an olsa yine oynarım. Bu bağımlılığım beni böyle bir cinayeti işleme düşüncesine itti. Gülhan Börülce'nin altınlarını olay tarihinden önce apartmana girip, çıkarken birçok kez görmüştüm. Yaklaşık 1 aydır Gülhan Börülce'yi öldürmeyi ve kolundaki bileziklerini almayı düşünüyordum. Sabah eldivenlerimi takıp, Gülhan Börülce'nin evinin önüne gittim. Kapıyı çaldım, bir bahaneyle içeriye girmeye çalıştım. Gülhan Börülce'nin boğazını sıkmaya başladım. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca boğuştuk, sonra mutfağa gittim, bıçak aldım. Karnına saplamaya başladım. Bıçağı üzerinde bıraktım, sağ kolundaki bilezikleri alarak cebime koydum. Gülhan'ın boynunda altın zincir ve kulağında küpeler olduğunu gördüm ancak onları almadım. Sonra evden çıktım, bilezikleri bindiğim aracın orta kolçağına koydum ve görev yerime gittim, kıyafetlerimi çıkararak, elimi, yüzümü yıkadım" dedi.

"SIYRIK İZİNİ KAPATMAK İÇİN FONDÖTEN ALDIM"

Şükrü Kaya, ifadesinde, şöyle devam etti: "Eldiveni boş arazinin üstüne koydum ve üzerini bir taşla kapattım. Daha sonra arabamla Lise Caddesi'ne gittim, aracımı otoparka park ettim. Kolçakta bulunan altınlardan 3'ünü aldım, bebeğime ait patiğin içerisine koydum. Altınları bir kuyumcuya verdim. Kuyumcu altınları alıp, 163 bin lira olarak hatırladığım parayı hesabıma gönderdi. Gülhan ile boğuştuğum esnada çenemde oluşan sıyrık izini kapatmak maksadıyla fondöten aldım. Hesabıma gelen paranın 85 bin lirasını, aracımı aldığım galericiye borcumu kapatmak için gönderdim. Ardından bir kişiye 10 bin lira olan borcumu gönderdim. Ardından bir aile dostumuza borcum olan 15 bin lirayı gönderdim. Sonra aracıma yakıt aldım. Bunu da bu paradan ödedim. Bu sırada eşim aradı. Gülhan'a ulaşamadıklarını belirterek, kapıyı kırmam için çağırdı."

"KALP MASAJI YAPMAYA BAŞLADIM"

İfadesinde, eşinin çağırmasıyla lojmana gittiğini söyleyen Kaya, "Gittiğimde kapının açılmış olduğunu gördüm. Komşumuz Gülhan'ı kontrol ederek, 'Sanki nabız var gibi' dedi. Kalp masajı yapmaya başladım. Sağlık ekibi geldi, öldüğünü anlayınca müdahale etmeyi bıraktılar. Gülhan ablanın oğlunu dışarı çıkardım ve biraz gezdirdim. Hastanede kimlik tanığı olarak bulundum. Otopsi yapıldığı sırada Gülhan'ın eşi, odaya giriş yaptı. Ayağa kalkarak kendisine sarıldım ve 'Başımız sağ olsun' dedim. Kimlik tanığı olarak otopsi evraklarını imzaladım. Eşine teslim etmek üzere ölüm belgelerini katipten aldım ve evime gittim. Bir çıkış noktam olmadığını anlayınca her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatmaya karar verdim. Pişmanım, üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum" dedi.

ALTINLARI BOZDURDUKLARI ANLAR KAMERADA

Fatma Kaya ise hakkında suçlamaları reddederken, Kaya çifti işlemleri sonrası tutuklandı. Diğer yandan Şükrü Kaya'nın çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kaya'nın kuyumcuya çaldığı bilezikleri verdiği, ardından hesap numarasına gelen parayı kontrol edip, satış belgesini imzaladığı, daha sonra da iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Şükrü Kaya, Cinayet, Güncel, Çocuk, Siirt, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 2009kilic 2009kilic:
    ömür boyu tek hücrede her gün ölmek için yalvaracaksin Katie. 22 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail komşu ülkeyi İHA’larla vurdu İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu
Siirt’te öldürülen Gülhan Börülce’nin katili en yakınından çıktı Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı
Boluspor yönetiminden futbolcuların ’’hareketsiz’’ protestosuna tepki Boluspor yönetiminden futbolcuların ''hareketsiz'' protestosuna tepki
Hollywood yıldızı James Ransone hayatını kaybetti Hollywood yıldızı James Ransone hayatını kaybetti
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi 2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak
Diego Simeone’den kafa karıştıran Sörloth açıklaması Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması
ABD’nin üçüncü Venezuela petrol tankerine de el koydu ABD'nin üçüncü Venezuela petrol tankerine de el koydu
Varank’tan meclis arbedesi sonrası açıklama: Gerçeklerden korkmayın Varank'tan meclis arbedesi sonrası açıklama: Gerçeklerden korkmayın
Meclis üyesini sıkıştırıp, aracı yumrukladı… O anlar kamerada Meclis üyesini sıkıştırıp, aracı yumrukladı… O anlar kamerada

20:07
THY, Erivan’a direkt seferlere başlıyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor
19:57
Shomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi
Shomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi
19:39
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
19:38
Fidan’ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı Anında müdahale geldi
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi
19:34
Galatasaray’da imza atılıyor
Galatasaray'da imza atılıyor
18:45
Libya tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi
18:26
Salih Özcan harekete geçti Ocak ayında Süper Lig’e gelmesi an meselesi
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi
17:47
Ne diyeceği merak konusuydu Sadettin Saran’dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
17:46
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor
16:58
MİT’ten DEAŞ’a ağır darbe İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye’ye getirildi
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi
16:50
Ekol TV yayın hayatına son verdi
Ekol TV yayın hayatına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2025 20:32:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.