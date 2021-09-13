Altın Koza'da heyecanlı açılış - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28'inci kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yönetim kurulunun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Festival kapsamında gün içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, akşam saatlerinde, bir otelde, Açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni düzenlendi. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, tanınmış oyuncular ve davetliler katıldı.Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, törende yaptığı konuşmada, Adana topraklarına ve sinemacı meslektaşlarına borçları olan hizmet şiarını uygulamak için burada olduklarını söyledi. Festivalin Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk ise "Onurla, dört nala geldim çünkü çocukluğumun festivali. 15- 16 yaşlarından itibaren tüm kortejlere giden, film kuyruklarına giren biri olarak çok mutluyum. Burası Yaşar Kemal'lerin, Orhan Kemal'lerin, Yılmaz Güney'lerin ve pek çok sinemacının kenti. O heyecanla geldik" diye konuştu.FESTİVALİN TEMASI 'DOĞA'Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Yılmaz Güney, Yaşar Kemal ve Orhan Kemal'i anarak sözlerine başladı. Başkan Karalar, "Kültür ve sanat barış, aydınlık ve uygarlık demektir. Çağdaş insanlık için vazgeçilmez unsur olan sanatımızın önemini, Cumhuriyetimiz'in Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk defalarca dile getirmiştir. Sinema gibi böyle önemli bir sanat dalına Adana'mızın katkısı aşikardır. Ülkemizde çekilen filmlerde konu, mekan ve insan kaynağı ve ev sahipliğiyle adeta muhteşem bir platodur Adana. Bu yıl festivalimizin teması 'doğa.' Ülkemizde ve tüm dünyamızda yaşanan yangın ve sel felaketleri ortada. İnsanlık olarak doğaya haşin davranmanın bedelini ödemeye başladık. İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede hepimize önemli görevler düştüğünü naçizane hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.ORHAN KEMAL EMEK ÖDÜLLERİKonuşmaların ardından, festival yarışmalarına katılan filmlerin ve Ferhan Şensoy belgeselinin gösterimi yapıldı. Daha sonra Orhan Kemal Emek Ödülleri verildi. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Görüntü Yönetmeni Ertunç Şenkay'un ödülünü, oyuncular Menderes Samancılar ile Güven Kıraç aldı. Sinema Yazarı Sevin Okyay'a Adana Valisi Süleyman Elban verdi. Vali Elban, festivalin, kentin sanat hayatına katkılar sunmasını dilediğini söyledi.BİRSEN TEZER SAHNE ALDITörenin ardından ünlü sanatçı Birsen Tezer, konser vererek davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.FESTİVALDE NELER VAR?14 EYLÜL SALISAAT: 14.00 ADANA SİNEMA MİRASI VE SİNEMA SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYIYer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı- Yazlık SinemaSAAT: 16.30 SERGİ: ADANA SİNEMA TARİHİYer: Abidin Dino Sanat ParkıSAAT: 17.30 YAŞAR KEMAL ETKİNLİĞİKonuklar: Lale Mansur, Aydın Çam, Cihan Erdönmez, Nebil ÖzgentürkDijital Katılımcılar: Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Arif Keskiner, Selim İleriSAAT: 11.00 KISA FİLM ATÖLYESİModeratör: Işıl ÖzgentürkYer: Seyhan OteliSAAT: 20.00 BELGESEL GÖSTERİMİ: GENCOKonuşmacı: Tilbe SaranDijital Katılımcı: Genco ErkalYer: Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu15 EYLÜL ÇARŞAMBASAAT: 11.00 KISA FİLM ATÖLYESİModeratör: Işıl ÖzgentürkYer: Seyhan OteliSAAT: 14.00 ADANA SİNEMA TARİHİNİN VE SEYİR DENEYİMİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYIYer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı- Yazlık SinemaSAAT: 17.00 SERGİ: DÜNDEN BUGÜNE ADANA SİNEMALARI VE ADANA'DA SİNEMAYA GİTMEK KONULU SERGİSİYer: 75. Yıl Sanat GalerisiSAAT: 18.00-20.00 HASAN SALTIK SÖYLEŞİSİ – ANADOLU'NUN MÜZİK KÜLTÜRLERİ HAZİNESİ 'HASAN SALTIK'Moderatör: Menderes SamancılarKonuklar: Suavi, Nilifer Akbal, Vedat Yıldırım, Nebil Özgentürk, Mazlum Çimen, Cengiz ÖzkanYer: Merkez Park Amfi TiyatroSAAT: 21.00 FESTİVAL KONSERİ – CEYLAN ERTEM VE SENFONİK FESTİVAL ORKESTRASI
Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro
Kaynak: DHA
Son Dakika › Kültür Sanat › Altın Koza'da heyecanlı açılış - Son Dakika