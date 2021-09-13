Altın Koza'da heyecanlı açılış - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28'inci kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yönetim kurulunun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Festival kapsamında gün içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, akşam saatlerinde, bir otelde, Açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni düzenlendi. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, tanınmış oyuncular ve davetliler katıldı.

Yer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro

- Adana