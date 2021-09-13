Üye Girişi
Altın Koza'da heyecanlı açılış - Son Dakika

Altın Koza'da heyecanlı açılış

13.09.2021 20:56
Altın Koza'da heyecanlı açılış, System.String[]

28'İNCİ Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde, Orhan Kemal Emek Ödülleri, Sinema Yazarı Sevin Okyay ile Görüntü Yönetmeni Ertunç Şenkay'a verildi.

28'İNCİ Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreninde, Orhan Kemal Emek Ödülleri, Sinema Yazarı Sevin Okyay ile Görüntü Yönetmeni Ertunç Şenkay'a verildi. Töreninin ardından ünlü sanatçı Birsen Tezer, konser verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28'inci kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, yönetim kurulunun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Festival kapsamında gün içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, akşam saatlerinde, bir otelde, Açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni düzenlendi. Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, tanınmış oyuncular ve davetliler katıldı.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, törende yaptığı konuşmada, Adana topraklarına ve sinemacı meslektaşlarına borçları olan hizmet şiarını uygulamak için burada olduklarını söyledi. Festivalin Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk ise "Onurla, dört nala geldim çünkü çocukluğumun festivali. 15- 16 yaşlarından itibaren tüm kortejlere giden, film kuyruklarına giren biri olarak çok mutluyum. Burası Yaşar Kemal'lerin, Orhan Kemal'lerin, Yılmaz Güney'lerin ve pek çok sinemacının kenti. O heyecanla geldik" diye konuştu.FESTİVALİN TEMASI 'DOĞA'Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Yılmaz Güney, Yaşar Kemal ve Orhan Kemal'i anarak sözlerine başladı. Başkan Karalar, "Kültür ve sanat barış, aydınlık ve uygarlık demektir. Çağdaş insanlık için vazgeçilmez unsur olan sanatımızın önemini, Cumhuriyetimiz'in Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk defalarca dile getirmiştir. Sinema gibi böyle önemli bir sanat dalına Adana'mızın katkısı aşikardır. Ülkemizde çekilen filmlerde konu, mekan ve insan kaynağı ve ev sahipliğiyle adeta muhteşem bir platodur Adana. Bu yıl festivalimizin teması 'doğa.' Ülkemizde ve tüm dünyamızda yaşanan yangın ve sel felaketleri ortada. İnsanlık olarak doğaya haşin davranmanın bedelini ödemeye başladık. İklim değişikliğiyle ilgili mücadelede hepimize önemli görevler düştüğünü naçizane hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.ORHAN KEMAL EMEK ÖDÜLLERİKonuşmaların ardından, festival yarışmalarına katılan filmlerin ve Ferhan Şensoy belgeselinin gösterimi yapıldı. Daha sonra Orhan Kemal Emek Ödülleri verildi. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Görüntü Yönetmeni Ertunç Şenkay'un ödülünü, oyuncular Menderes Samancılar ile Güven Kıraç aldı. Sinema Yazarı Sevin Okyay'a Adana Valisi Süleyman Elban verdi. Vali Elban, festivalin, kentin sanat hayatına katkılar sunmasını dilediğini söyledi.BİRSEN TEZER SAHNE ALDITörenin ardından ünlü sanatçı Birsen Tezer, konser vererek davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.FESTİVALDE NELER VAR?14 EYLÜL SALISAAT:  14.00 ADANA SİNEMA MİRASI VE SİNEMA SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYIYer: Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı- Yazlık SinemaSAAT: 16.30 SERGİ: ADANA SİNEMA TARİHİYer: Abidin Dino Sanat ParkıSAAT:  17.30 YAŞAR KEMAL ETKİNLİĞİKonuklar: Lale Mansur, Aydın Çam, Cihan Erdönmez, Nebil ÖzgentürkDijital Katılımcılar: Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Arif Keskiner, Selim İleriSAAT:  11.00 KISA FİLM ATÖLYESİModeratör:  Işıl ÖzgentürkYer: Seyhan OteliSAAT: 20.00 BELGESEL GÖSTERİMİ: GENCOKonuşmacı:  Tilbe SaranDijital Katılımcı:  Genco ErkalYer:  Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu15 EYLÜL ÇARŞAMBASAAT:  11.00 KISA FİLM ATÖLYESİModeratör:  Işıl ÖzgentürkYer:  Seyhan OteliSAAT:  14.00 ADANA SİNEMA TARİHİNİN VE SEYİR DENEYİMİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYIYer:  Mimar Sinan Amfi Tiyatro Yanı- Yazlık SinemaSAAT: 17.00 SERGİ: DÜNDEN BUGÜNE ADANA SİNEMALARI VE ADANA'DA SİNEMAYA GİTMEK KONULU SERGİSİYer:  75. Yıl Sanat GalerisiSAAT:  18.00-20.00 HASAN SALTIK SÖYLEŞİSİ – ANADOLU'NUN MÜZİK KÜLTÜRLERİ HAZİNESİ 'HASAN SALTIK'Moderatör:  Menderes SamancılarKonuklar: Suavi, Nilifer Akbal, Vedat Yıldırım, Nebil Özgentürk, Mazlum Çimen, Cengiz ÖzkanYer:  Merkez Park Amfi TiyatroSAAT: 21.00 FESTİVAL KONSERİ – CEYLAN ERTEM VE SENFONİK FESTİVAL ORKESTRASI

Yer:  Mimar Sinan Amfi Tiyatro


- Adana
Altın Koza'da heyecanlı açılış
Altın Koza'da heyecanlı açılış
Altın Koza'da heyecanlı açılış
Altın Koza'da heyecanlı açılış
Altın Koza'da heyecanlı açılış
Altın Koza'da heyecanlı açılış
Altın Koza'da heyecanlı açılış
Altın Koza'da heyecanlı açılış
Altın Koza'da heyecanlı açılış

Orhan Kemal, Sinema, Adana, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Altın Koza'da heyecanlı açılış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi 22:12 Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu 22:04 Son anketin sonuçları yayınlandı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı 21:36 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması 21:22 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den küfür savunması 40 yıldır ormanlarda yaşayan 20:49 40 yıldır ormanlarda yaşayan "Gerçek Tarzan" modern hayata döndükten sonra kanserden öldü Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu 19:43 Afganistan eski Genelkurmay Başkanı Kerimi'den Haberler.com'a tarihi itiraf: Önceki hükümet yolsuzluk yapıyordu
Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi 19:16 Son Dakika: Türkiye'de 13 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı 18:50 Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı

Son Dakika Haberleri
22:10 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı
18:53 12 yıl önce dünya turuna çıkan Shogan Kameda, Türkiye'de bıçaklandı
18:26 Haftalardır yoğun bakımda tedavi edilen 2 buçuk yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
18:21 Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor
18:20 Abi kardeş, 5 ay aralıkla trafik kazasında hayatını kaybetti
18:15 Binanın çatısında çıkan yangında 100 güvercin telef oldu
18:09 Yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
18:01 Walmart, kripto para birimi Litecoin ile işbirliğine gidiyor
17:48 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı espri herkesi güldürdü
17:16 Balıkçılar, attıkları ağa takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı Giresunspor Süper Lig'de puanla tanışamadı! Alanya'da Emre Akbaba siftah yaptı         
22:15
2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı 2 saat arayla, 2 gencin cesedi bulundu! Polis olayla ilgili inceleme başlattı         
22:10
İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü İstanbul'da yanan yatak fabrikası 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü         
22:01
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Selçuk Tepeli'ye sert tepki: Kanal değişince başka bir karakter ortaya çıkıyor         
21:28
Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer         
21:04
Senegalli futbolcu Demba Ba emekliye ayrıldı Senegalli futbolcu Demba Ba emekliye ayrıldı         
19:55
Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz         
18:01
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı         
15:32
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi         
14:42
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi         
14:24
Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi         
14:05
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 22:35:56. #1.11#
SON DAKİKA: Altın Koza'da heyecanlı açılış - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement