Altın Tasarruf Sistemi'nde kuyumcular altın kabulüne devam ediyor - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" ile vatandaşların tasarrufundaki yastık altı altınlar ekonomiye kazandırılacak.

Proje kapsamında vatandaşlar, 81 ilde altın toplama günlerini beklemeden altınlarını bankalara yatırabilecek. Altın Değerleme Noktasında yetkilendirilmiş kuyumcular üzerinden yapılacak altın yatırma işlemleri için hiçbir masraf ödenmeyecek, kişiler bankaya yatırılan altınlardan gelir elde edecek.

Konu ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan, Ozan Kuyumculuk firma sahibi Ozan Kalınkara, vatandaşların altın birikimlerini getirip sisteme dahil olabileceklerini belirterek, "Şu an içinde bulunduğumuz kuyumcumuz "Darphane Çeyrek Altın Sistemi", "Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS) noktası. Geçmişte vatandaşlarımız bankalara belirli günlerde belirli saatlerde altın günlerine altınlarını götürmek zorunda kalıyorlardı. Bu sistemde vatandaşlarımız haftanın yedi günü 10.00 ile 22.00 arasında altınlarını getirip sisteme dahil edebiliyorlar." diye konuştu.

Müşterinin sisteme dahil olabilmesi için öncelikle bir altın bankacılığı hesabı olması gerektiğini vurgulayan Kalınkara, şunları söyledi:

"Müşteri yetkili kuyumcu noktasına geldikten sonra güvenlik protokolleri hızlı bir şekilde uygulanıyor. Öncelikle sisteme müşterinin bilgileri tanımlanıyor. Daha sonra müşteriye bir SMS onayı gönderiliyor. Altınlar tartıldıktan sonra müşteriye tekrar bir onay gönderiliyor ve altınlar teslim alınmış oluyor. Bilezik, tam, yarım, çeyrek her türlü altın vasfındaki ziynet 24 ay saf altına çevrilerek kameralı sistemin kontrolünde teslim alınıyor ve kayıtlara geçiriliyor. Yatırımcılar vadeli veya vadesiz tasarruflarını sistemde güvence altına alabiliyorlar. Ayrıca herhangi bir kasa ücreti ödemiyorlar."

Kalınkara, şu an Türkiye genelinde 56 ilde 175 noktada altın kabulünün devam ettiğini aktardı.

Altın tasarrufu sahibi olan müşterilerin tasarruflarının kamu garantisi altında olduğunu bildiren Kalınkara, "Vatandaşlar altınlarını sisteme dahil etmek istediklerinde herhangi bir vergi ödemiyorlar. Ayrıca kuyumcudan altın alıp sisteme dahil edildiğinde yine aynı şekilde kambiyo vergisi dediğimiz vergiden muaflar." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için, karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.

Bakanlık tarafından projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirmek üzere "www.altin.gov.tr" internet sitesi hazırlandı. İnternet sitesinde "Darphane Çeyrek Altın Sistemi", "Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS)", "Banka Altın Değerlendirme Sistemi (Banka ADS)" hakkında bilgilere yer verildi. Sürecin işleyişi, yazılı, işitsel ve görsel olarak ayrıntılı anlatıldı.

İlk etapta, Darphane Çeyrek Altın Sistemi'nde Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım bankaları işlem yapacak.

Banka Altın Değerlendirme Sisteminde de Albaraka, Akbank, Anadolubank, Denizbank, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Katılım, Garanti BBVA, QNB Finans, VakıfKatılım, Yapı Kredi bankaları hizmet verecek.

Vatandaşlar, Darphane Altın Sistemi'yle Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin sisteme dahil olacak banka ve finans kuruluşlarında "Çeyrek Hesap" ya da "Kazandıran Çeyrek Hesaplara" yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman, yeni tarihli aynı cins altını banka şubelerinden çekebilecek.

İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurduğu Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS) sisteminde vatandaşlar, altınlarını Türkiye'nin her yerindeki yetkili kuyumcular aracılığıyla haftanın her günü banka hesaplarına kolayca ve güvenle aktarabilecek.

-Vatandaş en uygun değerlemeyi veren kuyumcuyu seçebilecek

Vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş veya hurda gibi fiziki altınlarını sisteme teslim edecek ve ister bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.

Söz konusu aktarım anlık gerçekleşecek. Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden rahatlıkla alabilecek.

Yatırımcılar sisteme girmeleri halinde Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı türlerini tercih edebilecek.

Yastıkaltı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması için BDDK tarafından belirlenmiş "Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri" baz alınacak, vatandaşlar bu asgari değerler üzerinde kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcular üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek.