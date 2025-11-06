Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
06.11.2025 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekor üzerine rekor kıran altın yerine ilginin arttığı gümüşe ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, Türk yatırımcısının gümüşe yöneliminin 'rasyonel bir çeşitlendirme davranışı' olduğunu belirtti. Kitiş ayrıca özellikle gümüş fiyatlarının sanayi talebiyle destekleneceğini öngördüğünü açıkladı.

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, Türk yatırımcısının gümüşe yöneliminin 'rasyonel bir çeşitlendirme davranışı' olduğunu belirten Ahmet Cumhur Kitiş, önümüzdeki dönemde özellikle gümüş fiyatlarının sanayi talebiyle destekleneceğini öngördüğünü açıkladı.

Küresel piyasalarda son altı ay, altın ve gümüş için tarihi bir dönem olarak kayıtlara geçti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine rağmen enflasyonun kalıcı hale gelmesi, Orta Doğu'daki savaş atmosferi ve Asya ekonomilerinin rezerv tercihlerinde altına yönelmesi, yatırımcıları yeniden değerli metallere yöneltti.

GELECEĞİN METALİ: GÜMÜŞ

Küresel ölçekte ons altın fiyatı altı ayda yaklaşık yüzde 26 artarken, gümüşteki yükseliş yüzde 30'a yaklaştı. Özellikle sanayi üretiminde kullanılan gümüş, yeşil enerji yatırımlarının hızlanmasıyla birlikte yalnızca bir değer saklama aracı değil, aynı zamanda 'geleceğin metali' olarak görülmeye başlandı.

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcı psikolojisinde güvenli liman arayışı yeniden güç kazandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın ve gümüşün farklı alanlarda ama aynı gerekçeyle öne çıktığını vurguladı.

"ALTIN GEÇMİŞİ, GÜMÜŞ GELECEĞİ TEMSİL EDER"

Son dönemdeki yükselişin yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerinden ibaret olmadığına değinen Kitiş, "Altın insanın duygusal hafızasında bir güven sembolü, gümüş ise geleceğe dair bir umut göstergesidir. Altın, geçmişi temsil eder; gümüş, geleceği. Son dönemdeki yükseliş yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerinden ibaret değil, aynı zamanda küresel ekonomik sistemin yeniden yapılanma sinyali. Bugün hem altın hem gümüş, mali sistemin sorgulandığı bir dönemde alternatif bir güven ölçüsü haline geldi. Bu, geçici bir trend değil, paradigmanın değişimidir" dedi.

"GÜMÜŞ YÜKSELEN DEĞER HALİNE GELİYOR"

Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 33-35 seviyelerinde seyretmesi, Türk Lirası'nın yıl genelinde yüzde 22 değer kaybetmesi ve mevduat faizlerinin reel getiride zayıf kalması, yatırımcıları yeniden değerli metallere yönlendirdi. Gram altın fiyatları son altı ayda tarihi seviyelere ulaşırken, gümüşe yönelik bireysel talep de dikkat çekici ölçüde arttı. Özellikle 100 gram altı yatırım gümüşleri ve 1 kilogramlık külçeler, bireysel yatırımcı portföylerinde ilk kez bu kadar yaygın hale geldi.

Türk yatırımcısının gümüşe yöneliminin 'rasyonel bir çeşitlendirme davranışı' olduğunu belirten Ahmet Cumhur Kitiş, önümüzdeki dönemde özellikle gümüş fiyatlarının sanayi talebiyle destekleneceğini öngördüğünü açıkladı. Kitiş, "Altın Türk kültüründe bir gelenek; gümüş ise yeni bir bilinç. Artık insanlar sadece tasarruflarını korumak değil, aynı zamanda enerji ve teknoloji çağına uygun yatırım araçlarını da keşfetmek istiyor. Gümüş, güneş panelleri, batarya sistemleri ve tıbbi cihazlarda vazgeçilmez bir hammadde. Bu nedenle, önümüzdeki beş yılda arz-talep dengesi altından daha dinamik olabilir" diye konuştu.

"BELİRSİZLİKLER YATIRIM DAVRANIŞINI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR"

ABD'de seçim sürecinin başlaması, Orta Doğu'daki ateşkes ihlalleri ve Rusya-Ukrayna hattındaki çözümsüzlük, küresel piyasalarda güven endekslerini aşağı çekti. Bu tablo yatırımcıların riskten kaçış refleksini güçlendiriyor. Artık piyasalarda 'sayısal veriler' kadar 'duygusal göstergelerin de' etkili olduğunu söyleyen Kitiş, "Ekonomi kadar psikoloji de yön veriyor. Belirsizlik arttıkça insanlar güvene sığınıyor. Altın o güvenin adı; gümüş ise onun gölgesindeki fırsat. Altın ve gümüş, son altı ayda yalnızca yatırım aracı değil, aynı zamanda güvenin iki yüzü haline geldi.

Altın, kriz anlarında geçmişin istikrarını temsil ederken; gümüş, teknolojik dönüşüm çağında geleceğin güvenli limanı olarak konumlanıyor. Altın ve gümüş, yalnızca yatırım araçları değil; insanlığın binlerce yıldır değişmeyen güven sembolleri. Bugün para biçim değiştiriyor, piyasalar yön arıyor ama insanın güvenden vazgeçmediği bir gerçek. Altın bu güvenin kalbi, gümüş onun yansıması. Ekonomik dalgalanmaların ortasında, yatırımcının aradığı şey artık kısa vadeli kazanç değil, uzun vadeli denge. ve o denge, hala bu iki değerli metalin sessiz ama sağlam varlığında saklı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Orta Doğu, teknoloji, ekonomi, finans, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı
Tesla ile hız denerken aracı perte çıkardı Tesla ile hız denerken aracı perte çıkardı
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici’yi sinirden çılgına döndüren olay Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay
Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam öngören tasarıyı Meclis’ten çekti Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam öngören tasarıyı Meclis'ten çekti
Başsavcılığı harekete geçmişti Özel’in o sözlerine tepkiler çığ gibi Başsavcılığı harekete geçmişti! Özel'in o sözlerine tepkiler çığ gibi
Bahis gerekçesiyle PFDK’ye sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama
Ordu’da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı
Chelsea’ye de boyun eğmediler Karabağ Devler Ligi’nde destan yazıyor Chelsea'ye de boyun eğmediler! Karabağ Devler Ligi'nde destan yazıyor
Pafos’tan Şampiyonlar Ligi’nde tarihi galibiyet Pafos'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet
Evlendiğini öğrendiği eski eşini bıçakla ağır yaraladı Evlendiğini öğrendiği eski eşini bıçakla ağır yaraladı

19:10
UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusunu açıkladı Galatasaraylıları kızdıran sonuç
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusunu açıkladı! Galatasaraylıları kızdıran sonuç
18:11
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
18:01
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı
17:56
Kayıp anne ile oğlu günlerdir aranıyor: Bu kadını köyden bir araç aldı
Kayıp anne ile oğlu günlerdir aranıyor: Bu kadını köyden bir araç aldı
17:19
“ABD’nin Suriye’de askeri hava üssü kuracağı“ iddiası
"ABD'nin Suriye'de askeri hava üssü kuracağı" iddiası
17:11
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın’ı rahatsız etti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti
17:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı
17:01
Galatasaray’ın yıldızı sezonun ilk yarısını kapattı
Galatasaray'ın yıldızı sezonun ilk yarısını kapattı
16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı
15:51
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor
15:44
“AVM’lerin babası“ Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti
"AVM'lerin babası" Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 19:19:21. #7.13#
SON DAKİKA: Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.