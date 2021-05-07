Altın ve petrol fiyatları yükseldi

Küresel piyasalarda güç kaybeden dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüşten destek bularak yükselen altının ons fiyatı 22 Şubat'tan bu yana ilk kez 1,820 doları aşarak, 1,822 dolara kadar çıktıktan sonra, bu düzeyin hafif altına çekildi.

Başta, en büyük ithalatçılardan Hindistan'da hız kazanan salgının etkisiyle geriledikten sonra, ABD'deki stokların beklenmedik ölçüde gerilemesiyle petrol fiyatları toparlandı.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.21 artışla 68.42 dolar,Batı Teksas yüzde 0.28 artışla 65.03 dolar,altın yüzde 0.14 artışla 1,817.52 dolar,gümüş yüzde 0.11 düşüşle 27.27 dolar,bakır yüzde 1.85 artışla 10.115.50 dolar,platin yüzde 0.49 düşüşle 1,249.46 dolar,paladyum yüzde 0.47 artışla 2,963.39 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 484 liraya, çeyrek altın 799 liraya, Cumhuriyet altını da 3,183 liraya yükseldi.ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde, bu yıl emtia fonlarına yapılan yatırımların, küresel ekonomik faaliyetteki toparlanma ve dünyadaki teşvik önlemleriyle desteklenerek rekor düzeye ulaştığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Chicago Ticaret Borsası mısır vadeli işlemleri, küresel arzlar ve güçlü talebe ilişkin endişelerin güçlü kazanımlara yol açmasıyla sekiz yıldan fazla süredir en yüksek fiyatını Çarşamba günü belirledi."ABD Tarım Bakanlığı'nın Hindistan ataşesi, Hindistan'ın buğday ihracatının 2021-22 ticaret yılında yüzde 26 düşüşle 2 milyon tona ulaştığını ve üretimin de düşeceğini tahmin ediyor.Tarım emtiası, arzdaki daralma, talep artışı ve kuraklık gibi faktörlerle 8 yıldan fazla sürenin zirvesine çıktı"ABD Tarım Bakanlığı haftalık raporunda, Pazar günü ABD'nin mısır ekimlerinin yüzde 46'sının tamamlandığını ve analistlerin yüzde 44'lük beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi."Euronext yeni mahsul buğday vadeli işlemleri, bir gün önceki düşüşün ardından istikrarlı bir şekilde yükseliş göstererek, Nisan ayı için yüzde 10'luk bir artış kaydetti."Avrupa Komisyonu Perşembe günü, 2021/ 22'de Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinde kullanılabilir ekmeklik buğday üretimi tahminini 124.8 milyon tona düşürdü."Buğdayda, 755 ana direnç bölgesi tekrar test edildi. Bu bölgeden gelen satışların ardından 740 destek seviyesine doğru geri çekilen buğdayda, bu seviye altına geçilmedikçe bu hareket düşüş trendine doğru onay hareketi olarak değerlendirilebilir. 740 seviyesi üzerinde kalıcı hareketlerde 755/770 direnç seviyeleri izlenebilir. 740 seviyesi altında hareketlerde 735/725 destek seviyeleri takip edilebilir."Mısır fiyatı nisan ayından bu yana içerisinde hareket ettiği yükselen kanal trendini aşmaya çalışıyor. Bugün pozitif görünüm sergileyen ve 722.75 seviyesini test eden fiyatın yükselişe devam etmesi halinde pivot hesaplamalarına göre 735.85 seviyesi test edebilir. Tersi durumda 703.20 seviyesi destek olarak izlenebilir."Kakao fiyatı düşüş kanalı içerisindeki hareketini sürdürüyor. 2315 seviyesine kadar geri çekilen fiyat bugün 2399 direncini test etmesinin ardından hafif satış baskısı görüyor. Fiyatta satışlar derinleşirse 2349 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 2399 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda 2416 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor."Pamukta, trend üzerinde yükseliş ivmesi devam ediyor. 88.35 ana direnç bölgesine yakın işlem gören pamukta, bu seviyenin aşılması durumunda, 90.20/91.65 seviyelerine doğru alımlar hız kazanabilir. Bu bölgenin aşılamaması durumunda ise 86.75 seviyesinden geçen yükselen trend desteği takip edilebilir."