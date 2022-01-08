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ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU - Son Dakika

ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU

08.01.2022 12:08

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel kazısı sırasında, Roma dönemine ait; M.Ö. 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci yüzyıllara ait pitos, lahit, kiremit ile kremasyon mezarlarının bulundu.

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel kazısı sırasında, Roma dönemine ait; M.Ö. 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci yüzyıllara ait pitos, lahit, kiremit ile kremasyon mezarlarının bulundu.

Altınoluk Mahallesi Antandros Caddesi'ndeki boş arsada, yazlık ev yapılması için temel kazı çalışması başlatıldı. Alanda çalışan iş makinesi operatörü, eski kalıntıları görünce duruma Edremit Belediyesi zabıta ekibine bildirdi. İnşaat alanına gelen Balıkesir Müze Müdürü Aytekin Yılmaz ve arkeologlardan oluşan heyet, bölgede incelemelerde bulundu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Antandros Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat gözetiminde, inşaat sahasında kazı çalışmaları başlatıldı.

Prof. Dr. Polat, alanda Roma dönemine ait; M.Ö. 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci yüzyıllara ait pitos, lahit, kiremit ile kremasyon mezarlarının bulunduğunu belirterek, 2000 yılında yüzey araştırması ile başlayıp, 2021'de dahil olmak üzere kazılarımızı sürdürüyoruz. Bu kazı çalışmaları genelde iki farklı alanda devam ediyor. Bunlardan bir tanesi yerleşim alanı, bir yerde nekropolis. Nekropolis, Antandros'un antik yerleşim alanının batısında yer alıyor ve denize paralel olarak uzanıyor. Biz bugüne kadar nekropolis çalışmalarında 549 tane mezar açığa çıkardık ve bugünkü Melis Sitesi'nin sonuna kadar devam ettiğine ilişkin elimizde veriler vardı ama bugün bu inşaat alanında ortaya çıkartılan mezarlar, Antandros nekropolisinin en azından 150 metre daha batıya devam ettiğini kanıtlaması açısından önemli. Burada yapılan çalışmalarda M.Ö. 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci yüzyıllara ait yetişkin ve çocuk mezarları var. Mezarlar farklılık da gösteriyor; çatı kiremidi mezar, pitos mezar yani küp mezar var, lahit mezar ve urne kremasyon mezarlar var. Tabi bu çalışmalar devam edecek. Daha farklı mezarların da ortaya çıkarılması mümkün. O çalışma sonucunda bir kez daha değerlendireceğiz dedi.

ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU
ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU
ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU
ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU
ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU
ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU
ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU
ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU
ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU
ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU
ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU

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Altınoluk, Balıkesir, Edremit, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALTINOLUK'TA TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNDEN MEZARLAR BULUNDU - Son Dakika
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