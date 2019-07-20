Son Dakika Haberleri: Altınordu'da gözler Kerim ve Yusuf'ta
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Altınordu'da gözler Kerim ve Yusuf'ta

4 dakika önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaleci Erce'nin 2.5 milyon TL bonservis bedeliyle Trabzonspor'a satılmasının ardından gözler şimdi de sağ bek Kerim Alıcı ve sol bek Yusuf Acer'e çevrildi.

Altınordu'da gözler Kerim ve Yusuf'ta, System.String[]
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaleci Erce'nin 2.5 milyon TL bonservis bedeliyle Trabzonspor'a satılmasının ardından gözler şimdi de sağ bek Kerim Alıcı ve sol bek Yusuf Acer'e çevrildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yeni sezon öncesi yuvadan uçacaklarını söylediği iki futbolcu için Süper Lig kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Kerim'le Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği, Yusuf içinse Çaykur Rizespor'un nabız yokladığı kaydedildi. Öte yandan, Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Akhisarspor'a 2-1 yenilen Altınordu, ikinci özel sınavında pazartesi günü pilot takım Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler kamptaki son provayı ise 25 Temmuz Perşembe günü Süper Lig takımı Ankaragücü ile gerçekleştirecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Acer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:12 Kaynak: DHA
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